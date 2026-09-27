Republica Moldova. Reprezentantul PSD la Chişinău, Iurie Ciocan, se opune restricţiilor propuse de 13 deputaţi social-democraţi de la Bucureşti la redobândirea cetăţeniei române.

Ciocan a propus colegilor din partidul pe care îl reprezintă ca restricţiile solicitate să fie excluse pentru solicitanţii originari din Republica Moldova.

O eventuală modificare i-ar afecta direct și pe cetățenii din Republica Moldova care vor să obțină cetățenia română.

Iurie Ciocan a declarat că nu susține iniţiativa celor 13 deputaţ și că le-a cerut deja colegilor din partid ca moldovenii să fie exceptați.

„Argumentele expuse de autor cu care, repet, eu nu sunt de acord, reflectă faptul că foarte multe cereri au fost adunate fraudulos. Sunt cele care vin din tot arealul post sovietic. Mai puțin din Republica Moldova, dar cele din Kazahstan, Rusia și Belarus”, a declarat Ciocan.

Iurie Ciocan a mai comunicat că a discutat deja cu colegii de partid despre o eventuală excepție pentru cetățenii români din Republica Moldova. El a argumentat că Agenția Servicii Publice din Republica Moldova colaborează cu autoritățile de la București atunci când sunt necesare verificări suplimentare.

„Noi, cetățenii români din Republica Moldova, nu trebuie să fim afectați de această dorință a statului de a face regulă în procedurile sale. Deocamdată nu se afectează nicicum pentru că este doar un proiect înregistrat care poate nici nu o să ajungă la vot. Deci s-ar putea fi asta să fie”, a susține Iurie Ciocan.

13 deputați de la PSD au depus în Parlamentul de la București un proiect de lege care ar putea schimba regulile pentru redobândirea cetățeniei române. Propunerea legislativă a fost elaborată de un deputat al PSD și semnată de alți 12 parlamentari.

Inițiativa legislativă prevede eliminarea descendenților din categoria celor care pot beneficia de procedura specială.

Semnatarii proiectului şi-au justificat iniţiativa prin necesitatea reducerii numărului mare de dosare, care se adună la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Mai multe voci susţin că iniţiativa celor 13 deputaţi PSD ar fi o răzbunare pe moldoveni pentru rezultatul la ultimele alegeri parlamentare.

La ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare din România, PSD a obținut un număr mai redus de voturi în Republica Moldova, comparativ cu alte formațiuni politice. La cel mai recent scrutin, partidul s-a clasat pe locul al treilea în preferințele alegătorilor din Republica Moldova, cu 8,29% din voturi, adică aproximativ 6.750 de sufragii.

În perioada anilor 1991 și 2024, aproape 859 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au redobândit cetățenia română, potrivit datelor oficiale ale autorităților de la București.