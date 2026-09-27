Republica Moldova. Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Internaţional Chişinău nu au permis accesul în ţară pentru soţia unui ofiţer rus care activează în Tiraspol.

Este vorba despre Elena Opaleva, soția lui Dmitri Opalev, comandant adjunct al Grupului Operațional al Forțelor Ruse (OGRV) din Transnistria. Femeia, cetăţeană a Federaţiei Ruse, mergea la Tiraspol pentru o nouă întâlnire cu soţul săi.

Portalul Zona de Securitate a relatat că Elenei Opaleva i s-a refuzat accesul pe Aeroportul Chișinău, aceasta fiind nevoită să facă cale întoarsă.

Dmitri Opalev este comandantul adjunct al OGRV și este considerat unul dintre cei mai apropiați subordonați ai comandantului , Dmitri Zelenkov.

Nu este pentru prima dată când soţiei unui militar rus din Transistria îi este blocat accesul pe teritoriul Republicii Moldova.

În aprilie 2026, autoritățile de la Chişinău au declarat mai mulți membri ai OGRV drept persoane indezirabile în Republica Moldova. . Pe listă se regăsesc Dmitri Zelenkov, adjuncții săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașcenko și Serghei Șirșov, șeful de stat major, Marat Iarulin , precum și Alexei Bogomolov, care este legat de schemele de finanțare ale OGRV.

Toţi aceşti militari ruși din cadrul OGRV se află în regiunea din stânga Nistrului, care nu este controlată de autorităţile de la Chişinău.

Menţionăm că această mișcare a autorităților constituționale restricționează semnificativ libertatea de mișcare a conducerii grupării. Acum, aceștia nu vor putea părăsi malul stâng prin punctele de control controlate de Chișinău fără riscul deportării și dreptul la întoarcere.După ce autoritățile moldovene au luat această decizie, comandamentul OGRF a înăsprit controalele și verificările interne în rândul personalului militar.

Reamintim că, la începutul lunii martie, lui Ruslan Move, fostul șef al așa-numitului „Ministerul Afacerilor Interne” din regiune, i s-a refuzat intrarea în Moldova. Maia Sandu îi retrasese anterior cetățenia, împreună cu alți opt oficiali locali. Ulterior, aceştia au atăcat decretul prezidenţial la Judecătoria Chişinău. Chișinău.

Conform ultimelor date, contingentul militar rus din Transnistria numără în prezent aproximativ 1.700 de persoane. Dintre acestea, doar 431 sunt staționate acolo în temeiul acordului din 1992.

Oficial, Rusia susține că OGRV îndeplinește două funcții principale: paza depozitului de muniții din Cobasna și sprijinirea contingentului rus ca parte a forței de menținere a păcii, alături de reprezentanți de la Chișinău și Tiraspol.

Chișinăul insistă asupra retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu decizia luată la summitul OSCE de la Istanbul din 1999.