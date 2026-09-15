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Republica Moldova și Ucraina nu se înțeleg cu privire la Nistru

Republica Moldova și Ucraina nu se înțeleg cu privire la NistruSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova și Ucraina nu au reușit să ajungă la un acord privind cantitatea de apă care urmează să fie deversată din lacul de acumulare Novodnestrovsk către Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe a Comisiei Nistrene, însă propunerile celor două părți au rămas diferite.

Republica Moldova și Ucraina nu se înțeleg cu privire la Nistru

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, partea ucraineană a propus inițial ca debitul de apă transmis către Republica Moldova să fie redus la 22 de metri cubi pe secundă. Această valoare corespunde, în medie, cantității de apă care a intrat în lacul de acumulare din Ucraina în ultima perioadă.

Chișinăul a considerat însă că o asemenea reducere ar fi prea mare și prea bruscă, mai ales în condițiile în care, în prezent, din lac sunt deversați 60 de metri cubi de apă pe secundă.

„Urmare a examinării situației hidrologice, inițial partea ucraineană a propus să deverseze către Republica Moldova doar volumul de apă care intră efectiv în lacul Novodnestrovsk – adică o medie de doar 22 de metri cubi pe secundă”, a declarat ministrul Mediului.

Partea ucraineană a acceptat o creștere a debitului de apă în Nistru

Potrivit acestuia, în urma discuțiilor, partea ucraineană a acceptat o creștere a debitului față de propunerea inițială. Ajustarea nu a fost însă suficientă pentru ca cele două țări să ajungă la un consens.

Sursa foto: Ministerul Mediului

În aceste condiții, reprezentanții Republicii Moldova au propus amânarea ședinței Comisiei Nistrene și reluarea negocierilor în zilele următoare. Scopul este identificarea unei soluții care să țină cont atât de situația hidrologică actuală, cât și de necesarul de apă al Republicii Moldova.

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Datele prezentate de Ministerul Mediului arată că situația este determinată de nivelul scăzut al aportului de apă în lacul de acumulare. În prima jumătate a acestei luni, media zilnică a intrărilor de apă în Novodnestrovsk a fost de numai 22,7 metri cubi pe secundă.

În același timp, deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă, în baza deciziei adoptate de Comisia Nistrene la 28 august.

Negocierile dintre cele două părți urmează să fie reluate în perioada următoare, în încercarea de a stabili un debit care să poată fi acceptat de ambele state.

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