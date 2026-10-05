UE reacționează ferm după noile incidente aeriene din Republica Moldova: „Kremlinul pune în pericol vieți omenești”

Uniunea Europeană își va consolida sprijinul pentru Republica Moldova după noile incidente în care rachete și drone rusești au ajuns în spațiul aerian al țării. Înalta Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a calificat survolările drept „complet inacceptabile” și a avertizat că acțiunile Moscovei urmăresc să provoace frică și să afecteze capacitatea de decizie a statelor europene.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, după cel de-al 10-lea Consiliu de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană. Kaja Kallas a spus că incidentele din ultimele zile demonstrează cât de importantă este consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața riscurilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Rachete și drone rusești au încălcat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în acest weekend. Iar acest lucru este complet inacceptabil. Kremlinul pune în pericol vieți omenești pe întreg continentul. Scopul Moscovei prin aceste acțiuni este să creeze frică și să ne paralizeze procesul decizional”, a declarat Kallas.

Șefa diplomației europene a subliniat că răspunsul Uniunii Europene va viza consolidarea rezilienței Republicii Moldova și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

„Răspunsul nostru este o reziliență mai mare și un sprijin mai puternic pentru Ucraina. UE și Moldova sunt mai puternice atunci când facem aceste lucruri împreună”, a menționat Kaja Kallas.

Riscurile pentru Republica Moldova au fost evidențiate și de premierul Vasile Tofan. Acesta a declarat că încălcările repetate ale spațiului aerian reprezintă o amenințare directă pentru populație și infrastructura civilă.

„Încălcările repetate ale spațiului aerian de către drone și rachete rusești reprezintă un risc serios pentru populația noastră și pentru infrastructura civilă. Suntem recunoscători pentru sprijinul UE în consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare prin Instrumentul European pentru Pace. Pentru noi, supravegherea aeriană și apărarea antiaeriană sunt priorități clare”, a declarat premierul.

În același timp, șeful Executivului de la Chișinău a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, inclusiv prin facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene.

„Rămânem un vecin și prieten devotat al Ucrainei, cu care împărțim o frontieră de 1.222 de kilometri – cea mai lungă dintre toate țările de la vest de Ucraina. Acest angajament înseamnă și luarea unor decizii care nu sunt întotdeauna ușoare pe plan intern, inclusiv facilitarea tranzitului de cereale ucrainene prin Moldova. Facem acest lucru pentru că menținerea accesului Ucrainei la rutele de export contează pentru stabilitatea regională și pentru securitatea alimentară globală”, a spus Vasile Tofan.

În acest context, Kaja Kallas a anunțat că Uniunea Europeană susține modernizarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova printr-un pachet financiar de 317 milioane de euro.

Anunțul vine într-o perioadă în care autoritățile de la Chișinău se confruntă cu o intensificare a incidentelor legate de războiul din Ucraina, inclusiv pătrunderea dronelor și rachetelor în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Cel mai recent incident s-a produs în dimineața zilei de 5 octombrie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe.

În timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene, un proiectil căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei a ricoșat din sol și a lovit un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei. În urma incidentului, un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor.

Activitatea punctului de trecere a frontierei a fost suspendată temporar, iar după câteva ore traficul a fost reluat.

Incidentul de la Palanca a avut loc la doar două zile după ce șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Cinci dintre acestea au căzut sau au explodat pe teritoriul țării Fragmentele au fost descoperite în patru raioane. În două localități au fost raportate incendii de vegetație și pagube materiale.

Cea de-a șasea dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în apropiere de Palanca, la ora 08:04, și a părăsit teritoriul țării aproximativ un minut mai târziu.

În urma încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova, pe 1 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe.

Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest. Autoritățile moldovene au cerut explicații în legătură cu incidentele produse în spațiul aerian al țării.

La ieșirea din sediul MAE, Oleg Ozerov a declarat că Rusia ar fi pregătită să participe la o anchetă comună pentru elucidarea cazurilor de survolare a spațiului aerian moldovenesc. Potrivit acestuia, investigația ar urma să fie realizată de experți din cele două țări.