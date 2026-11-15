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Explozii puternice în Bahrain, duminică dimineață. Iranul revendică un atac cu drone asupra unei baze militare americane

Explozii puternice în Bahrain, duminică dimineață. Iranul revendică un atac cu drone asupra unei baze militare americaneracheta FP-7 / sursa foto; arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Sirenele de alarmă au răsunat în Bahrain duminică dimineață, iar mai multe explozii au fost raportate pe teritoriul statului din Golf, după ce Iranul a anunțat că a lansat un atac cu drone împotriva unei baze militare americane. Regatul a fost ținta unor lovituri repetate încă de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit unei jurnaliste AFP aflate la fața locului, alarmele aeriene au fost activate în timp ce autoritățile transmiteau avertismente succesive pe rețelele sociale, solicitând populației să se adăpostească, fără a indica însă sursa exactă a pericolului. Un prim val de deflagrații s-a auzit în jurul orei 4:00, iar martorii au semnalat o a doua serie de explozii în jurul orei 6:30. Într-un comunicat publicat pe platforma X, Ministerul de Interne din Bahrain a îndemnat „locuitorii să-şi păstreze calmul, să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur şi să urmărească informaţiile prin canalele oficiale”.

Explozii puternice în Bahrain, duminică dimineață. Iranul revendică un atac cu drone asupra unei baze militare americane

La scurt timp după incident, Gardienii Revoluției, armata ideologică a regimului de la Teheran, au revendicat operațiunea împotriva infrastructurii militare a Statelor Unite. „Sistemul radar de apărare aeriană american de la baza de elicoptere Al-Riffa, din Bahrain, a fost ţinta a şase drone aparţinând Forţei Aerospatiale a Gardienilor Revoluţiei Islamice”, se arată în mesajul publicat de forțele iraniene pe Telegram.

Acest episod vine la doar două zile după un incident similar. Vineri, Gardienii revendicaseră un alt atac asupra unui sistem radar american din Bahrain, marcând prima ofensivă împotriva unui stat din Golf de la începutul lunii septembrie. La momentul respectiv, armata SUA a transmis că a reușit să intercepteze și să doboare cele două drone lansate de Teheran.

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Bahrain, țară care găzduiește o bază navală americană de importanță strategică, s-a numărat printre statele din Golf cel mai frecvent vizate de atacurile iraniene de la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat la 28 februarie în urma loviturilor americano-israeliene asupra Iranului.

Declarațiile lui Donald Trump și amenințările Teheranului către Europa

Începând cu luna septembrie, intensitatea confruntărilor din regiune a scăzut considerabil. Deși avertismentele recente venite dinspre Washington și Israel au alimentat temerile privind o reizbucnire a ostilităților după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie din SUA, președintele Donald Trump, cunoscut pentru pozițiile sale oscilante față de Teheran, a declarat ulterior că războiul s-a „încheiat din punct de vedere militar” și că administrația americană acceptă actualul „statu quo-ul”. Liderul de la Casa Albă a reiterat joi că „nu are nevoie de un acord” cu Iranul.

Atât Donald Trump, cât și vicepreședintele JD Vance au admis că acest conflict, prin scumpirea accelerată a petrolului pe piețele internaționale, a influențat decisiv victoria democraților la urne. Cu toate acestea, tensiunile diplomatice rămân ridicate. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaï, a avertizat miercuri că forțele iraniene ar putea lovi bazele americane situate în afara Orientului Mijlociu, inclusiv pe cele din Europa, dacă acestea vor fi utilizate pentru bombardarea Republicii Islamice.

Două nave petroliere avariate în strâmtoarea Ormuz

În pofida perioadei de relativă acalmie, forțele iraniene continuă să vizeze navele comerciale care încearcă să tranziteze fără acordul Teheranului strâmtoarea Ormuz, un coridor maritim esențial prin care trecea, înainte de război, circa o cincime din consumul global de hidrocarburi. În paralel, Statele Unite mențin o blocadă asupra porturilor iraniene.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, forțele navale ale Gardienilor Revoluției au anunțat că două nave care transportau hidrocarburi au fost cuprinse de flăcări după ce au lovit mine marine în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz „pe o rută neautorizată”.

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