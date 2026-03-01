Originile golfului: între mit și realitate istorică. Ce arată documentele oficiale

Originea golfului este învăluită în controverse și revendicări istorice. De-a lungul timpului, mai multe țări au încercat să își asume paternitatea acestui sport, însă majoritatea istoricilor indică drept punct de plecare Scoția medievală, relatează history.co.uk.

Documentele oficiale atestă existența jocului încă din secolul al XV-lea. În 1457, Parlamentul scoțian, sub domnia regelui Iacob al II-lea, a emis un act prin care interzicea practicarea golfului, considerând că acesta îi distrage pe bărbați de la antrenamentele militare necesare apărării regatului. Această interdicție este una dintre cele mai vechi dovezi scrise care confirmă popularitatea jocului pe teritoriul Scoției.

Cu toate acestea, ideea de a lovi o minge cu un băț nu era exclusiv scoțiană. În Țările de Jos, în Evul Mediu, se practica un joc numit „colf”, care presupunea trimiterea unei mingi către o țintă fixă, pe distanțe variabile.

De asemenea, în Franța exista jocul „jeu de mail”, iar în Italia „pallamaglio”, ambele având reguli și echipamente ce amintesc de golful modern. Diferența esențială constă însă în dezvoltarea terenurilor special amenajate și în stabilirea unor reguli coerente, elemente care s-au cristalizat în Scoția.

Aici au fost amenajate unele dintre cele mai vechi terenuri cunoscute, iar în 1754 a fost fondat „Royal and Ancient Golf Club of St Andrews”, instituție care a contribuit decisiv la standardizarea regulilor jocului.

De-a lungul secolelor, golful a evoluat de la un joc practicat pe terenuri naturale, modelate de vânt și relief, la un sport organizat, cu competiții internaționale și reguli uniforme.

Astfel, deși forme primitive ale jocului au existat în mai multe regiuni ale Europei, Scoția rămâne locul în care golful a căpătat identitatea și structura pe care le recunoaștem astăzi. Istoria sa îmbină legende, documente medievale și transformări sociale, conturând povestea unui sport care a traversat secolele pentru a deveni un fenomen global.

Între timp, jucători de golf legendari și superstaruri precum Tiger Woods, Jack Nicklaus și Rory McIlroy sunt nume mari chiar și pentru cei care știu prea puține despre acest sport nobil.

Întrebarea pare simplă, însă răspunsul rămâne învăluit în incertitudine. Originile golfului nu pot fi atribuite cu certitudine unei singure persoane sau unei singure națiuni. În Antichitate, jocuri cu băț și minge, asemănătoare golfului, existau deja în mai multe colțuri ale lumii.

Romanii practicau „pallamaglio”, iar în China antică se juca chuiwan. Ambele ar fi putut influența, măcar indirect, apariția sportului pe care îl cunoaștem astăzi. Totuși, cele mai solide indicii duc spre Țările de Jos.

Lingviștii și istoricii consideră că precursorul direct al golfului modern a fost jocul olandez „kolf”. În perioada medievală, relațiile comerciale intense dintre Olanda și Scoția ar fi facilitat transferul acestui joc către nordul Marii Britanii, unde avea să capete forma consacrată.

Dincolo de faptele istorice, literatura oferă o explicație savuroasă. În universul creat de Tolkien, golful ar fi fost inventa din întâmplare. În romanul Hobbitul, un hobbit participant la Bătălia Câmpurilor Verzi îl decapitează pe regele goblinilor cu o bâtă de lemn.

Mai exact, el „a atacat rândurile goblinilor de pe Muntele Gram și i-a smuls capul regelui lor cu o bâtă de lemn”. Prin urmare, capul a zburat cam la o sută de metri în față înainte de a cădea într-o vizuină de iepure. Tolkien remarcă faptul că „în acest fel bătălia a fost câștigată și jocul de golf a fost inventat în același timp”.

Dacă miturile sunt fermecătoare, realitatea istorică îi indică pe scoțieni drept arhitecții golfului modern. În secolul al XV-lea, păstorii din Scoția loveau pietre cu bețe pe terenuri publice, transformând o distracție simplă într-o activitate tot mai populară. Nu existau terenuri amenajate, spațiile erau accidentate, iar iarba era menținută scurtă de animalele la pășunat.

Popularitatea jocului a crescut atât de mult încât, în 1457, regele Iacob al II-lea a decis să îl interzică. Motivul? Tinerii neglijau tirul cu arcul, esențial pentru apărarea regatului în conflictele frecvente cu Anglia.

Un moment decisiv a avut loc în 1754, când a fost fondat „The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews”. Clubul a primit titlul regal în 1834 și a contribuit decisiv la standardizarea regulilor, devenind una dintre autoritățile majore ale sportului la nivel mondial. În paralel, în Statele Unite, popularitatea crescândă a dus la înființarea „United States Golf Association” în 1894.