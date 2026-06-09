Cum a dat o legendă spaniolă numele statului California. Regina războinică și insula amazoanelor

Numele statului California evocă astăzi imagini cu plaje însorite, tehnologie de vârf și industria cinematografică de la Hollywood.

Cu toate acestea, originile acestui toponim sunt adânc înrădăcinate în literatura spaniolă de secol XVI și într-o legendă fascinantă despre o regină războinică de culoare, pe nume Calafia.

Această figură mitică, care conducea o insulă populată exclusiv de femei, a aprins imaginația conchistadorilor spanioli și a lăsat o amprentă de neșters asupra hărții Americii de Nord.

Povestea reginei Calafia a apărut pentru prima dată în romanul cavaleresc Las sergas de Esplandián („Aventurile lui Esplandián”), scris de Garci Rodríguez de Montalvo în jurul anului 1510. Cartea era o urmare a faimosului ciclu Amadís de Gaula și urmărea destinele fiului regelui Amadís.

Montalvo, care luptase ca soldat în timpul Reconquistei, campania creștină de alungare a maurilor musulmani din Peninsula Iberică, încheiată în 1492, a folosit această experiență istorică pentru a contura personajul Calafiei.

Cercetările istorice indică două posibile surse de inspirație pentru numele reginei și al insulei sale.

O regină arabă reală. The Los Angeles Times notează că personajul ar putea fi bazat pe Sayyida al Hurra, o regină arabă alungată din Spania în timpul Reconquistei, care s-a răzbunat pe creștini conducând o rețea de pirați. Însuși numele „Calafia” derivă cel mai probabil din cuvântul arab „Khalif” sau „Khalifa” (calif/succesor), folosit pentru a desemna un lider islamic.

Poemul „Cântecul lui Roland”. O altă ipoteză sugerează că Montalvo s-ar fi putut inspira dintr-un poem epic din secolul al XI-lea, care conținea o scurtă referire la un loc misterios numit „Califerne”.

În paginile romanului lui Montalvo, California nu era o regiune continentală, ci o insulă fabuloasă situată „foarte aproape de regiunea Grădinii Edenului”, populată în întregime de femei de culoare. Autorul le descria ca fiind amazoane cu „trupuri viguroase, inimi puternice și înflăcărate și o forță uriașă”.

Aceste femei trăiau alături de grifoni domesticiți, pe care îi hrăneau cu bărbații care aveau neșansa de a naufragia pe țărmurile lor. Peste acest regat guverna Regina Calafia, descrisă ca fiind cea mai frumoasă și mai ambițioasă dintre toate, o războinică impunătoare îmbrăcată în armură de aur.

În punctul culminant al romanului, Calafia și armata ei de amazoane călătoresc la Constantinopol pentru a lupta de partea musulmanilor împotriva forțelor creștine. Ea își eliberează grifonii pe câmpul de bătălie, însă creaturile mitologice atacă fără discernământ atât creștinii, cât și musulmanii, forțând-o să se retragă.

În final, după victoria creștinilor, Calafia se convertește la creștinism, se căsătorește cu un cavaler creștin și se întoarce pe insula ei, deschizând porțile regatului și pentru bărbați.

Romanul lui Montalvo a fost un succes răsunător în Epoca Marilor Descoperiri, devenind atât de popular încât Miguel de Cervantes l-a inclus ulterior în Don Quijote ca fiind una dintre cărțile vinovate de nebunia personajului său. În romanul lui Cervantes, volumul lui Montalvo este ars.

Printre cititorii pasionați ai acestei povești s-a numărat și conchistadorul spaniol Hernán Cortés. În anii 1530, când Cortés a ridicat ancora spre coasta de vest a Americii de Nord, el se afla în căutarea unei insule legendare „bogate în perle și aur... populată exclusiv de femei”, descriere care coincidea izbitor cu cea a insulei din carte.

Când spaniolii au debarcat în regiunea numită astăzi Baja California, au crezut în mod eronat că au găsit o insulă. O confuzie geografică care a persistat pe hărți până la începutul secolului al XVII-lea. Până în anii 1540, teritoriul a început să fie numit în mod curent „California”.

Deși un document legislativ al statului California din 2017 recunoaște că nu se știe cu certitudine absolută ce navigator spaniol a folosit primul acest nume înainte de anul 1541, comunitatea academică este în mare parte de acord că numele statului provine direct de la Regina Calafia.

Există și teorii alternative care derivă numele din expresia latină „calida fornax” (cuptor fierbinte) sau din sintagma indigenă „kali forno” (deal înalt), însă ipoteza literară rămâne cea mai solidă.

Deși publicul larg cunoaște prea puțin astăzi legătura dintre o regină de legendă și statul american, memoria Calafiei este păstrată vie prin artă și cultură pop chiar în California.

În anul 1926, hotelul Mark Hopkins din San Francisco a fost decorat cu o pictură murală uriașă dedicată reginei.

În 1935, artista Lucile Lloyd a pictat muralul „California’s Name” în clădirea de stat din Los Angeles, înfățișând-o pe Calafia sub forma unei preotese-războinice mayașe.

La începutul anilor 2000, Disney a produs filmul istoric „Golden Dreams: A Cinematic California Adventure”, în care naratorul poveștii este chiar Regina Calafia, dublată de actrița Whoopi Goldberg.

Calafia rămâne astfel un simbol etern al modului în care miturile și literatura s-au împletit cu realitatea, ghidând pașii exploratorilor de-a lungul oceanelor către teritorii necunoscute.