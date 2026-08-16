Donald Trump a publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, o imagine simbolică realizată în anul 2019. În fotografia respectivă, președintele american apare alături de liderul de la Phenian, Kim Jong-un, în satul de frontieră Panmunjom, punct cheie situat exact la granița dintre cele două țări coreene. Alături de această imagine, Trump a transmis un mesaj prin care susține că legătura sa cu liderul nord-coreean rămâne una extrem de apropiată, în ciuda aparențelor din imagini.

„În ciuda aerului neprietenos pe care îl avem în această fotografie, există multe altele în care zâmbim. Eu şi Kim Jong Un ne înţelegem DE MINUNE!” - a scris Donald Trump în ziua în care cele două Corei marcau 81 de ani de la eliberarea de sub ocupaţia japoneză.

Această ieșire publică nu este un caz izolat în ultima perioadă. În cursul lunii iunie, Donald Trump a publicat tot pe Truth Social o altă imagine din arhiva personală, surprinsă în timpul primei sale întrevederi oficiale cu Kim Jong-un. Aceste gesturi repetate din mediul online au reaprins speculațiile specialiștilor în politică externă cu privire la intenția lui Trump de a relua canalele de diplomație personală cu regimul de la Phenian.

Declarațiile făcute sâmbătă de Donald Trump survin într-un moment în care administrația de la Casa Albă a reiterat în mod repetat disponibilitatea de a purta discuții diplomatice cu liderul nord-coreean „fără nicio condiţie prealabilă”. Cu toate acestea, perspectivele unor noi negocieri român incerte, mai ales în condițiile în care Coreea de Nord și-a reorientat prioritățile diplomatice, intensificându-și colaborarea economică, militară și strategică cu Federația Rusă.

Apropierea dintre Phenian și Moscova a fost reconfirmată recent la cel mai înalt nivel. Cu ocazia aceleiași aniversări a eliberării de sub ocupația japoneză, președintele rus Vladimir Putin i-a trimis vineri un mesaj oficial lui Kim Jong-un. În scrisoarea respectivă, Putin a apreciat evoluția relațiilor bilaterale, arătând că acestea au atins un „nivel înalt, fără precedent, de parteneriat strategic global”. Răspunsul din partea liderului nord-coreean a fost unul plin de entuziasm, după cum a transmis agenția oficială de presă de la Phenian, KCNA.

Pe parcursul primului său mandat la conducerea Statelor Unite, Donald Trump a avut trei întâlniri directe cu Kim Jong-un. Prima întrevedere istorică a avut loc în Singapore, în iunie 2018, fiind urmată de un al doilea summit desfășurat la Hanoi, în februarie 2019.

A treia întâlnire, organizată în iunie 2019 la Panmunjom, a rămas un moment de referință în istoria diplomatică recentă. Cu acea ocazie, Trump a traversat Linia de Demarcație Militară și a pășit pentru scurt timp pe teritoriul Coreei de Nord alături de Kim Jong-un, devenind primul președinte american în exercițiu care a făcut un astfel de gest simbolic.

Tot în cursul zilei de sâmbătă, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a adresat un apel la dialog către țara vecină din Nord, pledând pentru stabilirea unei coexistențe pașnice. În discursul susținut la Seul cu ocazia Zilei Eliberării, liderul sud-coreean a subliniat că ambele națiuni au nevoie de garanții ferme pentru prevenirea tensiunilor militare și ar trebui să facă pași concreți pentru transformarea vechiului armistițiu într-un regim de pace durabil.

Lee Jae Myung a evidențiat faptul că reluarea canalelor de comunicare ar putea deschide calea pentru încheierea oficială a Războiului Coreean desfășurat între anii 1950 și 1953, conflict sistat la acel moment doar prin semnarea unui armistițiu, fără un tratat definitiv de pace. De asemenea, oficialul sud-coreean a punctat că astfel de discuții ar putea include și identificarea unor măsuri de limitare a programului nuclear nord-coreean.

Cu toate acestea, inițiativa avansată de Seul a fost respinsă de regimul de la Phenian. Autoritățile nord-coreene au criticat vehement exercițiile militare desfășurate în comun de armata sud-coreeană și cea americană, catalogându-le drept acțiuni provocatoare la adresa securității sale.