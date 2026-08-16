Meciul din runda a 5-a a Superligii dintre Dinamo și Rapid s-a încheiat cu victoria la limită a roș-albilor, scor 1-0. Tehnicianul giuleștean, Daniel Pancu, a trăit momente de maximă tensiune la marginea terenului, fiind eliminat în minutul 53 în urma unui protest vehement. La finalul partidei, după ce a urmărit ultimele 40 de minute din tribune, antrenorul a analizat prestația echipei sale și a mărturisit că scorul final nu reflectă raportul de forțe din teren. În viziunea sa, o remiză ar fi reprezentat deznodământul corect al acestui confruntări.

Aflat alături de jucători imediat după fluierul final, Pancu a încercat să ridice moralul unui vestiar afectat de eșec. El a subliniat că momentele de neatenție la faza defensivă și lipsa de pragmatism din atac au decis soarta celor trei puncte.

„Am stat cu jucătorii, i-am încurajat pentru că erau căzuți toți prin vestiar. Nu au motive. A fost un meci foarte bun până la golul lui Dinamo, primit foarte, foarte ușor. Avem mingea, o lovitură liberă, încercăm să jucăm în diagonală, gest tehnic greșit. Recuperează, puteam face fault pe drum fără probleme, era un jucător care nu avea cartonaș galben. Mingea ajunge la un jucător de mare calitate, la Karamoko și se schimbă soarta jocului. În fotbal, dacă nu marchezi.

Diferența în fotbal o fac golurile. Am avut foarte multe ocazii în astea 5 etape. Sunt multe lucruri de care sunt mulțumit, dar în continuare aceleași probleme, fără mijlocaș pe bancă, fundaș stânga de meserie nu am avut. Am fost și neinspirat poate la schimbări, dar l-am schimbat pe Graovac pentru că avea cartonaș galben.

Intraseră jucători de viteză în atac la Dinamo, era expus. Am spus să calculated puțin, să venim cu centrări din partea stângă, pentru că Onea nu putea centra de aici. Una peste alta, cred că am pierdut nemeritat. Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Cu lucrurile pe care le avem de pus la punct în continuare, am mare încredere în echipă, în potențialul ei, și sunt convins că la final, trecând etapele, vom arăta din ce în ce mai bine”, a comentat Pancu la Prima Sport.

Unul dintre punctele nevralgice identificate de tehnicianul Rapidului este randamentul scăzut din fața porții adverse. Deși din punct de vedere tactic și al posesiei echipa a arătat o dominare clară, ocaziile irosite s-au răzbunat în fața unui adversar care a fructificat singurul șut trimis pe spațiul porții.

Pancu a admis că această problemă nu apare doar în cadrul meciurilor oficiale, ci este o constatare constantă pe parcursul antrenamentelor săptămânale. Lipsa de concentrare în momentul decisive împiedică transformarea acțiunilor colective în reușite pe tabelă.

„Se întâmplă în astfel de jocuri să ratezi. Lucrăm mult la finalizare la antrenamente, încă din prima zi. Traseele încă nu se văd, mai durează până se vor vedea. Sunt niște principii la care se adaptează, cu care se obișnuiesc. E o problemă de concentrare la jucătorii din ziua de azi. Lucrăm mult exerciții de finalizare, superiorități numerice în antrenamente și tot puține goluri marcăm și la antrenamente, deși avem jucători de mare calitate.

E o problemă generală. Sunt multe antrenamente în care ajungem la 10 contra 2, plus portar, și avem o medie de un gol la 7-8 acțiuni. Se întâmplă și la antrenamente, da. De asta avem un gol pe etapă. Sunt multe lucruri bune, faptul că dominăm de maniera asta un adversar foarte bun, cel mai bun în etapele astea, cu siguranță ne dă mare încredere pe viitor. Le-am spus și jucătorilor în vestiar, capul sus. Ne pare rău pentru public, ne revanșăm. Ne odihnim bine și mergem să câștigăm la Ploiești vineri”, a completat tehnicianul.

Momentul de tensiune din minutul 53, când arbitrul i-a arătat cartonașul roșu antrenorului rapidist, a fost declanșat de o decizie privind oprirea jocului. Pancu s-a arătat nedumerit de întreruperea fazei de atac a Rapidului pentru acordarea de îngrijiri medicale unui jucător advers, Musi, fază în care giuleștenii pregăteau o centrare periculoasă în careul dinamovist.

Deși a evitat să intre în polemici directe legate de deciziile brigăzii de arbitri, antrenorul a menționat că modul său de a trăi partida este unul extrem de intens și că nu intenționează să își schimbe abordarea temperamentală pe bancă.

„Am spus că nu mai discut despre arbitraj. Eu știu că doar dacă un jucător este lovit la cap se întrerupe jocul. Plus că ieșise și iar intrase, noi eram în atac, ne pregăteam să centrăm. Adversarul era la el în careu, dar nu mai contează. Să-mi cer scuze la jucători că n-am putut să mai fiu alături de ei?

Nu e, sunt alături de ei întotdeauna. Mi s-a părut că jucătorul de la Dinamo a ieșit o dată și a intrat din nou să stea pe jos. Eu știam că doar la lovituri de cap se întrerupe jocul, dar nu e treaba mea, poate nu cunosc bine regulamentele. Aș putea să iau pastile sau ceva de genul ăsta și să mă ia somnul pe bancă, dar nu cred că este indicat. Nu am luat niciodată și nici nu voi lua”, a concluzionat Daniel Pancu.