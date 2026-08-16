Serviciile de securitate din Polonia au dejucat un presupus plan de asasinare care ar fi fost pus la cale la comanda Rusiei. Potrivit autorităților de la Varșovia, ținta ar fi fost un cetățean americano-ucrainean considerat indezirabil de Moscova. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că un cetățean rus în vârstă de 29 de ani a fost arestat în legătură cu acest caz. Presa poloneză susține că persoana vizată ar fi un rapper ucraineano-american acuzat de Moscova că ar fi avut un rol în operațiuni logistice legate de drone, TVP World.

Suspectul a fost reținut pe 7 august, în urma unei operațiuni desfășurate de Agenția pentru Securitate Internă a Poloniei și poliție, cu sprijinul autorităților americane.

Donald Tusk a afirmat că intervenția autorităților a avut loc în ultimul moment și că operațiunea ar fi împiedicat o „execuție” sau un „asasinat”.

Premierul nu a făcut public numele persoanei care ar fi urmat să fie atacată.

Potrivit postului polonez RMF24, citat de TVP World, ținta ar fi fost Slevin Dadyan, cunoscut în lumea muzicii sub numele Kyivstoner. Pe numele real Albert Vasyliev, acesta ar avea cetățenie americană și ucraineană.

Autoritățile poloneze nu au confirmat oficial identitatea presupusei ținte.

Slevin Dadyan s-ar fi aflat în Polonia în momentul în care autoritățile au dejucat presupusul atac.

Potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei ar susține că rapperul a avut un rol în coordonarea transportului unor drone folosite în operațiuni împotriva unor obiective strategice de pe teritoriul Rusiei.

Aparatele de zbor ar fi fost transportate pe o rută care trecea prin Slovacia, Polonia și Belarus.

Rapperul ar fi fost acuzat de autoritățile ruse și de colaborare cu serviciile de informații ucrainene. Acesta ar fi respins acuzațiile.

Informațiile despre identitatea presupusei ținte nu provin însă, până în acest moment, dintr-o confirmare oficială a autorităților poloneze, ci din relatările presei locale.

Donald Tusk a descris cazul drept primul incident de acest tip în care o persoană care ar fi acționat la ordinul Rusiei ar fi încercat să ucidă un cetățean american pe teritoriul unui alt stat membru NATO.

Premierul polonez a avertizat că Varșovia se așteaptă ca Moscova să continue tentativele de eliminare a unor persoane considerate indezirabile de autoritățile ruse.

Cazul apare pe fondul tensiunilor de securitate de pe flancul estic al NATO. Situația este relevantă și pentru România, în condițiile în care Polonia este membră a Alianței și se află în vecinătatea Rusiei, Belarusului și Ucrainei.

Autoritățile poloneze au anchetat în ultimii ani mai multe cazuri de presupus sabotaj, spionaj și atacuri cibernetice pe care le-au asociat cu Rusia.

Varșovia a acuzat în repetate rânduri Moscova că desfășoară operațiuni hibride pe teritoriul polonez după declanșarea invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Rusia respinge acuzațiile formulate de autoritățile occidentale privind implicarea sa în astfel de operațiuni.

În cazul presupusului complot de asasinare, ancheta este în desfășurare, iar identitatea țintei și rolul exact al suspectului rus urmează să fie stabilite oficial de autoritățile competente.