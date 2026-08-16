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Detalii despre drona doborâtă în Galați. Miruță, laude la adresa celor care au coordonat misiunea

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Detalii despre drona doborâtă în Galați. Miruță, laude la adresa celor care au coordonat misiuneaDronă. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

O dronă care a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al României, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost interceptată și distrusă de două avioane de vânătoare F-18 spaniole. Aeronava fără pilot a fost doborâtă în județul Galați, într-o zonă nepopulată. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a oferit detalii despre intervenția militară și despre momentul în care drona a fost detectată.

Drona a fost detectată la nord de Galați

Potrivit ministrului, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național la ora 04:44. În acel moment, drona se afla la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spaţiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată şi distrusă între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată”, a arătat Miruță.

Cele două aeronave spaniole se aflau deja în aer, iar după detectarea țintei au primit aprobarea pentru intervenție.

Radu Miruță

Radu Miruță. Sursă foto:Facebook

Avioanele spaniole au distrus drona între Băleni și Cudalbi

Drona a fost interceptată la ora 05:01, la 17 minute după detectarea sa. Intervenția s-a desfășurat între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată.

Ministrul Apărării i-a lăudat pe piloții spanioli și pe militarii români de la centrul de comandă pentru modul în care au gestionat misiunea.

„România îşi apără spaţiul aerian, iar aliaţii noştri sunt alături de noi. Vigilenţă, reacţie rapidă şi solidaritate aliată, acestea sunt garanţiile concrete ale securităţii noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a arătat ministrul Radu Miruţă.

Peste 100 de drone au fost detectate în ultimele zile în apropierea de România

În ultimele zile, radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat, în afara spațiului aerian al României, peste 100 de drone implicate în atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sâmbătă, ministrul interimar al Apărării a atras atenția asupra efectelor pe care apropierea războiului din Ucraina de frontiera României le are asupra populației din estul țării.

„O realitate care, pe bună dreptate, creează multe emoţii în societate şi mai intens în rândul oamenilor din zona Dobrogea şi estul României, este intrarea neautorizată a dronelor în ultimii ani în spaţiul aerian românesc. Facem tot ce putem să fim mai buni de la o zi la alta cu ceea ce avem la dispoziţie. Am înţeles ce trebuie. Am cerut sprijin punctual acolo unde ceea ce trebuie nu poate fi compensat imediat. Am venit acasă şi ne-am făcut temele perfect, gestionând contracte de înzestrare cu capabilităţi de luptă antidronă, cu radare de joasă altitudine, astfel încât ceea ce am văzut că s-a întâmplat după ce aceste capabilităţi vor ajunge în înzestrarea Armatei Române, cu siguranţă nu se va mai întâmpla”, a declarat Radu Miruță.

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