Un site oficial lansat de administrația Trump folosește estetica filmelor SF și a dosarelor secrete pentru a transmite un mesaj despre imigrația ilegală din Statele Unite. Aliens.gov îi prezintă pe imigranții fără documente prin termenul „aliens”, exploatând sensul dublu al cuvântului în limba engleză, care poate desemna atât o persoană străină, cât și o ființă extraterestră, arată The Conversation.

Platforma, lansată pe 29 mai 2026, folosește un design inspirat din universul OZN-urilor și din seriale precum X-Files. Fundalul întunecat, scrisul verde și aspectul unor documente „declasificate” îi transmit vizitatorului impresia că urmează să descopere un secret.

Mesajul central este însă legat de politica administrației Trump privind imigrația și deportările.

Pagina afișează mesajul „They walk among us” („Ei trăiesc printre noi”), o formulare care sugerează că presupusa amenințare se află deja în interiorul societății americane.

Potrivit analizei publicate de The Conversation, această alegere vizuală și lingvistică depășește zona unei simple glume. Imigranții fără acte sunt transformați într-o categorie prezentată ca stranie, ascunsă și potențial periculoasă.

Termenul „alien” joacă un rol esențial în această construcție. Într-un context juridic, el poate desemna o persoană care nu este cetățean american. În cultura populară, același cuvânt este asociat însă cu ființele extraterestre.

Una dintre componentele platformei este „Alien Arrest Map”, o hartă care prezintă arestările efectuate de autoritățile americane în domeniul imigrației.

O astfel de reprezentare schimbă perspectiva asupra persoanei. În locul unei povești despre un om, despre familia sa sau despre situația juridică în care se află, utilizatorul vede un punct asociat unei operațiuni de arestare.

Platforma oferă, de asemenea, acces către mecanismul ICE prin care pot fi transmise informații despre persoane considerate suspecte.

Această componentă a generat controverse deoarece poate fi percepută ca o invitație adresată cetățenilor să raporteze persoane despre care cred că se află ilegal în Statele Unite. Problema apare atunci când statutul juridic al unei persoane este înlocuit de percepția unui observator asupra aspectului sau comportamentului acesteia.

Formula „They walk among us” capătă o semnificație aparte prin opoziția dintre „they” și „us”.

„Noi” îi desemnează pe americanii considerați parte legitimă a comunității, în timp ce „ei” îi reprezintă pe cei care se află în interiorul societății, dar sunt descriși simbolic drept străini.

Analiza The Conversation leagă această strategie de conceptul de „othering”, prin care un grup este definit prin contrast cu grupul dominant. În cazul Aliens.gov, ideea este transmisă nu printr-un document administrativ, ci prin imagini, sloganuri și elemente inspirate din cultura pop.

O altă formulare analizată este:

„The Alien is in good hands. We will take care of it… and return it safely to its place of origin.”

Mesajul poate fi tradus prin ideea că „extraterestrul” se află pe mâini bune, că autoritățile vor avea grijă de „el” și îl vor trimite în siguranță la locul de origine.

Analiza atrage atenția asupra pronumelui „it”. În limba engleză, acesta este folosit în mod obișnuit pentru obiecte sau entități non-umane. În combinație cu imaginea extraterestrului, utilizarea sa contribuie la prezentarea imigrantului mai degrabă ca obiect al acțiunii statului decât ca persoană.

Aliens.gov folosește intenționat elemente care trimit la filme SF, teorii despre OZN-uri și universul X-Files. Muzica și estetica platformei contribuie la transformarea unei politici publice într-o experiență digitală neobișnuită, arată sursa.

Prin această strategie, mesajul poate fi prezentat drept o glumă sau o formă de divertisment. Criticii atrag însă atenția că ambalajul ironic nu schimbă mesajul politic transmis.

Din contră, folosirea umorului și a culturii pop poate face mesajul mai ușor de distribuit pe rețelele sociale și poate atrage un public mai larg decât un comunicat guvernamental tradițional.

Mesajul platformei merge mai departe de asocierea imigranților cu „extratereștrii”. Imigranții sunt prezentați și prin ideea unei „invazii” a Statelor Unite.

Diferența de vocabular este importantă. Termeni precum statut juridic, azil, controlul frontierei, deportare sau integrare trimit la o problemă administrativă și juridică.

„Invazia” sugerează însă existența unei amenințări care trebuie respinsă.

În această logică, problema imigrației este prezentată ca o confruntare între un teritoriu care trebuie apărat și persoane care au pătruns în acel teritoriu. Mesajul devine astfel mai direct și mai conflictual, potrivit sursei.