Administrația președintelui Donald Trump va reintroduce, începând cu 18 septembrie, regula privind „povara publică” („public charge”), care poate duce la refuzarea Permisului de Rezidență (Green Card) pentru imigranții care au beneficiat de anumite programe de asistență socială, potrivit unui anunț al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS).

Decizia marchează revenirea la una dintre cele mai controversate politici din primul mandat al lui Donald Trump și anulează schimbările introduse în 2022 de administrația fostului președinte Joe Biden.

Măsura este importantă deoarece poate influența evaluarea cererilor de rezidență permanentă depuse de mii de persoane.

Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că regula va intra în vigoare la 18 septembrie. Potrivit autorităților americane, solicitanții unui Green Card trebuie să demonstreze că se pot întreține financiar și că nu depind în principal de ajutoarele oferite de stat.

Într-o postare publicată pe platforma X, Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație al Statelor Unite (USCIS) a precizat că politica reafirmă principiul potrivit căruia „străinii din Statele Unite trebuie să fie autonomi și să nu depindă de beneficii guvernamentale finanțate de contribuabili”.

În practică, autoritățile vor analiza dacă solicitantul a beneficiat de anumite programe de asistență publică, inclusiv bonuri de alimente (SNAP), Medicaid sau alte forme de sprijin prevăzute de legislația federală.

Conceptul de „public charge” există de zeci de ani în legislația americană privind imigrația, însă administrația Trump i-a extins semnificativ aplicarea în 2019.

Conform regulii adoptate atunci, un imigrant putea fi considerat o „povară publică” dacă a primit anumite beneficii guvernamentale timp de peste 12 luni cumulate într-o perioadă de trei ani.

În această evaluare erau incluse programe precum SNAP, Medicaid și alte forme de asistență publică, alături de criterii precum veniturile, vârsta, starea de sănătate, nivelul de educație și perspectivele financiare ale solicitantului.

Administrația Trump a susținut încă de la introducerea regulii că aceasta urmărește respectarea prevederilor legislației privind imigrația și încurajarea autosuficienței financiare a celor care solicită rezidență permanentă în Statele Unite.

În 2022, administrația Joe Biden a modificat interpretarea regulii „public charge”, limitând situațiile în care folosirea unor beneficii publice putea influența acordarea unui Green Card.

Schimbarea a redus semnificativ impactul programelor de asistență socială asupra dosarelor de imigrare și a revenit la o interpretare mai restrânsă a legislației federale. Prin decizia anunțată acum, administrația Trump revine practic la politica aplicată în primul său mandat.

Regula privind „public charge” a fost contestată încă de la adoptarea sa în 2019. Organizațiile pentru drepturile imigranților au susținut că aceasta afectează în special persoanele cu venituri reduse și că ar putea determina unele familii să renunțe la servicii medicale sau la alte forme de sprijin de teamă că le-ar putea compromite șansele de a obține un Green Card.

De cealaltă parte, administrația Trump afirmă că măsura este necesară pentru ca persoanele care obțin dreptul de rezidență permanentă să își poată asigura întreținerea fără a depinde în principal de programele finanțate din bani publici.

Noua regulă va intra în vigoare la 18 septembrie, iar autoritățile americane vor aplica din nou criteriile extinse privind „public charge” în analiza cererilor pentru obținerea unui Green Card.