De ani de zile, milioane de călători din întreaga Europă se confruntă cu o listă tot mai lungă de costuri adăugate la achiziționarea biletelor de avion. De la simpla selecție a locului în aeronava până la eliberarea documentelor de îmbarcare sau transportul bagajelor de mână, fiecare etapă a procesului de rezervare a ajuns să genereze cheltuieli neprevăzute. În multe situații, valoarea însumată a acestor tarife speciale depășește semnificativ costul inițial al călătoriei.

Totuși, un verdict recent emis de o înaltă instanță europeană promite să schimbe din temelii modul în care funcționează operatorii aerieni, notează ziarulromanesc.de.

Curtea Supremă a Austriei a analizat în detaliu structura tarifară aplicată de unul dintre cei mai mari operatori de zboruri din Europa. În urma deliberărilor din această vară, magistrații au stabilit că paisprezece dintre cele cincisprezece comisioane suplimentare evaluate contravin legislației în vigoare. Decizia oferă clienților afectați dreptul legal de a solicita restituirea sumelor achitate pe parcursul ultimilor ani.

Judecătorii austrieci au explicat că majoritatea condițiilor contractuale referitoare la aceste plăți suplimentare au fost redactate într-un mod opac și confuz. Din cauza lipsei de claritate, pasagerii se aflau în imposibilitatea de a înțelege exact serviciile pentru care li se solicitau bani în plus. Ca urmare a acestei lipse de transparență, instanța a anulat clauzele respective, lipsindu-le de valabilitate juridică.

Printre plățile eliminate prin decizia judecătorească se numără taxa de cincizeci și cinci de euro percepută pentru procedura de check-in, costul de cincisprezece euro pentru eliberarea cărții de îmbarcare, dar și tariful de douăzeci și cinci de euro aplicat copiilor mici care nu ocupă un loc separat. Totodată, au fost sancționate rezervările obligatorii de locuri impuse familiilor, diferențele nerambursate la refacerea rezervărilor mai ieftine, penalizările pentru depășirea termenului de check-in online, taxele de pierdere a documentelor de călătorie, tarifele administrative de returnare a taxelor de aeroport, modificările de nume ce ajungeau până la o sută șaizeci de euro și diverse adaosuri legate de bagaje.

Efectele deciziei din Austria încep să se facă simțite în mai multe țări europene. În Germania, organizațiile de protecție a consumatorilor au demarat acțiuni legale similare împotriva mai multor companii aeriene, având ca miză principală eliminarea taxelor pentru bagajele de mână. Demersul se bazează pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și urmărește crearea unui cadru reglementat unic la nivelul întregului bloc comunitar.

Pe lângă vizarea gigantului irlandez Ryanair, Federația Centrelor pentru Protecția Consumatorilor din Germania a inițiat procese împotriva unor companii precum Vueling, easyJet, Eurowings sau Wizz Air, notificări oficiale fiind trimise și către Norwegian Air, Transavia și Volotea, conform datelor publicate de BILD. Reprezentanții asociațiilor susțin că aceste entități aplică suprataxe nejustificate pentru bagaje și maschează prețul real al zborului, inducând clienții în eroare.

Cauzele se află în prezent pe masa judecătorilor de la instanțele superioare din Berlin și Frankfurt pe Main, fiind analizată totodată posibilitatea declanșării unor acțiuni colective pentru recuperarea taxelor nejustificate ale celor care nu și-au efectuat zborurile.