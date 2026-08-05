Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează investitorii să fie atenți la documentele intitulate „Licență de Broker”, despre care se susține că ar fi fost emise sau avizate de instituție. Potrivit ASF, prezentarea unui astfel de document nu dovedește că persoana sau compania care îl folosește este autorizată să ofere servicii și activități de investiții în România.

Autoritatea precizează că au fost semnalate situații în care unor investitori le-au fost prezentate documente denumite „Licență de Broker”, folosite pentru a crea impresia că anumite persoane sau entități sunt autorizate să desfășoare activități de investiții.

„Prezentarea unui astfel de document nu dovedeşte că persoana sau entitatea respectivă este autorizată să ofere servicii şi activităţi de investiţii în România”, subliniază ASF. Instituția atrage atenția că existența unui document care pare oficial nu reprezintă o dovadă a autorizării.

Autoritatea le recomandă investitorilor să nu transfere bani, să nu semneze contracte și să nu ia decizii de investiții exclusiv pe baza unor documente care par emise de instituții publice.

Potrivit ASF, autorizarea unei persoane sau a unei entități poate fi verificată doar în Registrul public al instituției.

ASF precizează că Registrul public este singura sursă oficială care confirmă dacă o entitate are dreptul să presteze servicii și activități de investiții în România. Instituția îi îndeamnă pe investitori să consulte întotdeauna sursele oficiale înainte de a lua o decizie financiară.

„O verificare de câteva secunde îi poate feri de pierderi financiare”, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiară.