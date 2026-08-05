Economie

Noua metodă folosită de escroci pentru a convinge românii să investească

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Noua metodă folosită de escroci pentru a convinge românii să investeascăSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează investitorii să fie atenți la documentele intitulate „Licență de Broker”, despre care se susține că ar fi fost emise sau avizate de instituție. Potrivit ASF, prezentarea unui astfel de document nu dovedește că persoana sau compania care îl folosește este autorizată să ofere servicii și activități de investiții în România.

ASF: O „Licență de Broker” nu dovedește că o firmă este autorizată

Autoritatea precizează că au fost semnalate situații în care unor investitori le-au fost prezentate documente denumite „Licență de Broker”, folosite pentru a crea impresia că anumite persoane sau entități sunt autorizate să desfășoare activități de investiții.

„Prezentarea unui astfel de document nu dovedeşte că persoana sau entitatea respectivă este autorizată să ofere servicii şi activităţi de investiţii în România”, subliniază ASF. Instituția atrage atenția că existența unui document care pare oficial nu reprezintă o dovadă a autorizării.

ASF

ASF. Sursa foto: Facebook

ASF recomandă investitorilor să nu trimită bani înainte de verificarea firmei

Autoritatea le recomandă investitorilor să nu transfere bani, să nu semneze contracte și să nu ia decizii de investiții exclusiv pe baza unor documente care par emise de instituții publice.

Potrivit ASF, autorizarea unei persoane sau a unei entități poate fi verificată doar în Registrul public al instituției.

Registrul public al ASF este singura sursă oficială de verificare

ASF precizează că Registrul public este singura sursă oficială care confirmă dacă o entitate are dreptul să presteze servicii și activități de investiții în România. Instituția îi îndeamnă pe investitori să consulte întotdeauna sursele oficiale înainte de a lua o decizie financiară.

„O verificare de câteva secunde îi poate feri de pierderi financiare”, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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