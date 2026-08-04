Creșterea Bursei de la București are explicații economice solide. Rezultatele bune ale unor companii importante, politica de dividende, creșterea numărului de investitori și îmbunătățirea lichidității au avut un rol major în această evoluție.

Există însă și o dimensiune structurală, mai puțin vizibilă în dinamica zilnică a cotațiilor, legată de transformările prin care piața de capital românească a trecut în ultimii ani la care au contribuit instituțiile statului, BVB, intermediarii, emitenții și investitorii.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut un rol important prin consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere, prin simplificarea unor proceduri, prin îmbunătățirea accesului pe piață și prin dezvoltarea infrastructurii pieței (m-aș referi aici în primul rând la autorizarea Contrapărții Centrale).

Un reper esențial a fost adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea pieței de capital 2023–2026, prima inițiativă de acest tip asumată la nivel guvernamental, elaborată cu sprijinul OCDE și prin consultarea actorilor pieței. Strategia urmărește extinderea accesului la finanțare, atragerea de noi emitenți și investitori, creșterea lichidității, dezvoltarea investițiilor instituționale, digitalizarea și întărirea guvernanței corporative.

Implementarea acestor obiective, împreună cu alinierea la standardele OCDE în cadrul procesului de aderare, au contribuit la o piață mai transparentă, mai accesibilă și mai credibilă. Măsurile pentru facilitarea listărilor, dezvoltarea pieței obligațiunilor, eficientizarea autorizării organismelor de plasament colectiv și consolidarea normelor de guvernanță corporativă au creat condiții mai bune pentru capitalul local și internațional.

O piață puternică are nevoie de reguli predictibile, de instituții solide, de infrastructură sigură și de încredere.

Evoluția BVB arată că reformele coerente, urmărite cu consecvență, încep să producă rezultate măsurabile. Apropierea de standardele OCDE a contribuit deja la consolidarea instituțiilor, la creșterea predictibilității cadrului de reglementare și la sporirea atractivității economiei românești pentru capitalul pe termen lung.

Aderarea României la OCDE poate deschide perspective benefice suplimentare printr-o integrare mai profundă în circuitul internațional al investițiilor.