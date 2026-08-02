Persoanele care au un credit ipotecar pot reduce soldul și numărul anilor de rambursare prin împărțirea ratei lunare în două plăți efectuate la fiecare 14 zile. Sistemul generează echivalentul unei rate suplimentare în fiecare an, însă trebuie aplicat numai după verificarea condițiilor stabilite de bancă.

Un credit ipotecar este rambursat, de regulă, pe parcursul mai multor ani, iar o parte importantă din sumele achitate la începutul contractului reprezintă dobânda. Perioada de plată și costul total pot fi reduse prin efectuarea unor rambursări suplimentare care scad principalul, adică suma împrumutată efectiv de la bancă.

Una dintre metode presupune împărțirea ratei lunare în două și achitarea fiecărei jumătăți la interval de două săptămâni. Strategia trebuie însă acceptată și procesată corespunzător de instituția de credit.

În loc ca întreaga rată să fie plătită o singură dată pe lună, suma este împărțită în două tranșe egale, achitate la fiecare 14 zile. Un an are 52 de săptămâni, astfel că vor fi făcute 26 de plăți reprezentând câte o jumătate de rată. În total, acestea sunt echivalentul a 13 rate lunare, față de cele 12 achitate prin calendarul obișnuit.

În cazul unui credit ipotecar cu o rată lunară de 2.000 de lei, debitorul ar achita câte 1.000 de lei la fiecare două săptămâni. La sfârșitul anului, suma plătită ar ajunge la 26.000 de lei, în loc de 24.000 de lei. Diferența de 2.000 de lei reprezintă practic încă o rată completă.

Suma suplimentară trebuie folosită pentru reducerea principalului. Pe măsură ce soldul creditului scade, dobânda viitoare este calculată la o datorie mai mică.

„Este important ca suma achitată în plus să fie direcționată direct către principalul creditului, adică spre reducerea datoriei efective, nu către plata anticipată a unor dobânzi sau comisioane”, potrivit Bankrate.

Prin repetarea plății suplimentare în fiecare an, un credit ipotecar poate fi închis mai devreme, iar valoarea totală a dobânzii poate scădea. Economiile exacte depind însă de sold, dobândă, perioada rămasă și modul în care banca procesează rambursările.

Nu toate băncile acceptă plata unui credit ipotecar la fiecare două săptămâni. Unele instituții pot păstra prima jumătate de rată până când primesc întreaga sumă datorată la scadența lunară.

Într-o asemenea situație, simpla împărțire a ratei nu produce automat efectul dorit asupra soldului. Clientul trebuie să întrebe banca dacă plățile sunt înregistrate imediat și dacă suma suplimentară este tratată drept rambursare anticipată.

Trebuie verificată și procedura necesară pentru reducerea principalului, deoarece poate fi obligatorie depunerea unei cereri distincte.

Dacă banca nu permite plățile la fiecare 14 zile, același rezultat anual poate fi urmărit prin achitarea ratelor la termen și efectuarea separată a unei rambursări anticipate egale cu valoarea unei rate.

O altă variantă este împărțirea unei rate la 12 și adăugarea sumei obținute la plățile lunare, cu condiția ca banii suplimentari să fie scăzuți din principal.

Înainte de alegerea unei strategii pentru un credit ipotecar, trebuie consultate contractul și graficul de rambursare. Clientul trebuie să afle cum sunt repartizate sumele, dacă există costuri și ce opțiune reduce efectiv durata împrumutului și dobânda totală.