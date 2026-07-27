Programul Noua Casă ar putea fi modificat, după ce un grup de parlamentari a depus un proiect de lege care propune reducerea avansului minim la 5% și pentru locuințele cu o valoare mai mare de 70.000 de euro. Inițiatorii susțin că actuala cerință privind un avans de 15% reprezintă principalul obstacol pentru tinerii care vor să își cumpere o locuință.

Potrivit inițiativei legislative, regulile Programului Noua Casă ar urma să fie modificate astfel încât beneficiarii să poată accesa finanțarea cu un avans de 5%, inclusiv în cazul locuințelor cu o valoare mai mare de 70.000 de euro.

Autorii proiectului arată că actuala diferențiere a avansului nu mai reflectă realitatea pieței imobiliare, în condițiile în care valoarea medie a creditelor ipotecare a crescut semnificativ în ultimii ani.

În expunerea de motive se arată că, în principalele orașe din România, valoarea medie a creditelor ipotecare depășește deja echivalentul a 70.000 de euro, ceea ce face ca avansul de 15% să nu mai fie o excepție, ci situația întâlnită în majoritatea cazurilor.

Datele prezentate de inițiatori indică următoarele valori medii ale creditelor:

-Cluj-Napoca - 462.179 lei; -Iași - 435.405 lei; -București -432.395 lei; -Constanța - 422.621 lei; -Timișoara - 383.245 lei; -Brașov - 378.125 lei.

Potrivit proiectului, principala problemă pentru cumpărătorii tineri nu este valoarea ratei lunare, ci suma pe care trebuie să o plătească drept avans.

Autorii oferă exemplul unei locuințe în valoare de 140.000 de euro. În prezent, un avans de 15% înseamnă aproximativ 21.000 de euro, în timp ce un avans de 5% ar fi de aproximativ 7.000 de euro.

Diferența de aproximativ 14.000 de euro reprezintă, potrivit inițiatorilor, elementul care poate face diferența între posibilitatea de a cumpăra sau nu o locuință.

Expunerea de motive arată că salariile au continuat să crească, cu aproximativ 10% în București și 11% la nivel național în decembrie 2024 față de aceeași perioadă a anului anterior.

Inițiatorii susțin însă că, deși această evoluție indică o capacitate mai bună de rambursare a unui credit, mulți tineri nu reușesc să economisească într-un interval rezonabil suma necesară pentru plata unui avans de 15%.

Inițiativa legislativă a primit avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ.

Înainte de dezbaterea în Senat, prima Cameră sesizată, proiectul urmează să primească punctul de vedere al Guvernului, precum și avizele Băncii Naționale a României, Consiliului Concurenței și Consiliului Fiscal.

Proiectul este semnat de parlamentari din PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, precum și de reprezentanți ai minorităților naționale, având susținere din aproape întregul spectru politic parlamentar.

Observație importantă: dacă proiectul pe care îl ai spune explicit că se modifică OUG nr. 60/2009 privind Programul Prima Casă/Noua Casă, este bine să introducem această informație chiar în al doilea paragraf. Ea întărește articolul din punct de vedere juridic și îi oferă cititorului contextul complet.