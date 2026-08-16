Debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaș, va continua să scadă în următoarea perioadă și ar urma să ajungă la 1.300 mc/s până la sfârșitul săptămânii viitoare. În prezent, debitul este de aproximativ 1.400 mc/s, valoare de aproape trei ori mai mică decât media multianuală pentru luna august, de 3.900 mc/s. Datele legate de situația de la Dunăre apar în prognoza emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru perioada 15-22 august 2026.

Potrivit estimărilor hidrologilor, debitul Dunării la intrarea în țară va coborî treptat până la 1.300 mc/s. În aval de Porțile de Fier, debitele vor avea, în general, valori staționare, cu o ușoară tendință de scădere.

Pentru luna august, prognoza trimestrială a INHGA indică un debit maxim estimat la 2.000 mc/s și un debit minim de 1.450 mc/s.

Valorile prognozate pentru această perioadă se mențin astfel mult sub media multianuală specifică lunii august, ceea ce arată un regim hidrologic deficitar pe Dunăre.

În cazul râurilor interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare pe parcursul intervalului 16-22 august. În partea a doua a perioadei sunt posibile însă creșteri izolate ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte.

Astfel de creșteri sunt mai probabile în nordul, vestul și nord-vestul țării, unde sunt prognozate precipitații sub formă de averse.

Pentru luna august, hidrologii estimează că regimul hidrologic se va situa, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, între 50% și 80%, sunt așteptate pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și pe cursurile superioare ale Ialomiței și Buzăului.

Cele mai mici valori, de sub 30% din mediile multianuale, sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și Râmnicu Sărat. Situația este similară pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.

Chiar dacă debitele multor râuri vor rămâne scăzute, ploile torențiale pot produce creșteri rapide ale nivelurilor și debitelor. INHGA avertizează că, pe parcursul lunii august, sunt posibile fenomene episodice de scurgere importantă pe versanți, torenți și pâraie.

În timpul unor averse puternice se pot produce și viituri rapide, în special în zonele în care precipitațiile sunt abundente într-un interval scurt.