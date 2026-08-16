Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Mumbles, în Ţara Galilor, pentru a-i aduce un ultim omagiu cântăreţei Bonnie Tyler. Artista, care avea o locuinţă în acest oraş, a murit pe 8 iulie, într-un spital din Faro, Portugalia, la vârsta de 75 de ani, potrivit EFE.

Străzile din Mumbles au fost pline de oameni care au venit să-şi ia rămas bun de la artistă. Mulţi dintre cei prezenţi au avut lacrimi în ochi în timp ce cortegiul funerar a traversat încet strada principală.

Din difuzoarele instalate pe străzistrăzi s-a auzit „Total Eclipse of the Heart”, una dintre piesele care au făcut-o celebră pe Bonnie Tyler.

Sicriul cu trupul artistei a fost acoperit cu drapelul galez, simbol al legăturii sale cu Ţara Galilor şi cu oraşul Mumbles.

Bonnie Tyler s-a născut în apropiere, în localitatea Skewen, iar legătura sa cu zona a rămas puternică de-a lungul anilor.

Oamenii au aruncat flori în momentul în care cortegiul a trecut pe străzi. Mulţi dintre ei au mers în urma dricului pentru a însoţi sicriul până la locuinţa artistei din Mumbles.

Sicriul va fi depus pentru câteva ore la casa cântăreţei din Mumbles. Slujba de înmormântare este programată luni, la o biserică din localitate. Ceremonia va fi dedicată familiei şi prietenilor apropiaţi. Locuitorii oraşului vor putea urmări însă ceremonia pe un ecran de mari dimensiuni.

Una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Bonnie Tyler, „Total Eclipse of the Heart”, a fost lansată în 1983 și a devenit rapid un succes internațional. Piesa a fost scrisă și produsă de compozitorul american Jim Steinman și a fost inclusă pe albumul „Faster Than the Speed of Night”.

În Marea Britanie, piesa a intrat în clasamente pe 19 februarie și a urcat până pe primul loc. Succesul a continuat și în Statele Unite. Melodia a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 și a rămas în fruntea clasamentului timp de patru săptămâni.