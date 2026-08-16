Arheologia și tehnologiile moderne au schimbat radical modul în care sunt înțelese unele dintre cele mai mari enigme ale istoriei. În ultimii ani, cercetătorii au folosit analiza ADN-ului antic, scanările cu laser, imagistica prin satelit și metode avansate de datare pentru a răspunde unor întrebări care au rămas fără explicație timp de decenii sau chiar secole, potrivit Național Geografic.

Descoperirile au oferit explicații documentate despre dispariția unor civilizații, identitatea unor personaje istorice și cauzele unor evenimente care au influențat evoluția omenirii. Multe dintre aceste rezultate au fost publicate în reviste științifice de prestigiu și confirmate de echipe internaționale de cercetare.

Erupția Vezuviului din anul 79 d.Hr. a distrus orașele Pompei și Herculaneum, iar timp de secole identitatea victimelor a fost dedusă doar din poziția scheletelor și din obiectele găsite lângă ele.

Analizele ADN efectuate în ultimii ani au schimbat însă multe dintre concluziile anterioare. Cercetătorii au descoperit că unele persoane considerate rude apropiate nu aveau legături biologice, iar alte schelete atribuite femeilor aparțineau, de fapt, unor bărbați. Studiile au oferit o imagine mai exactă asupra structurii sociale și a populației din oraș înainte de catastrofă.

Timp de zeci de ani s-a crezut că numeroase regiuni ale civilizației mayașe erau slab populate.

Utilizarea tehnologiei LiDAR, care poate „vedea” prin vegetația densă, a schimbat complet această perspectivă. Scanările aeriene au identificat mii de structuri necunoscute anterior, inclusiv drumuri, fortificații, terase agricole și centre urbane extinse.

Rezultatele sugerează că populația civilizației maya era mult mai numeroasă decât estimările anterioare și că infrastructura construită era mult mai complexă.

În 2012, rămășițele atribuite regelui Richard al III-lea al Angliei au fost descoperite sub o parcare din orașul Leicester. Ulterior, analizele ADN au confirmat identitatea acestuia prin comparația cu descendenți ai familiei regale.

Examinările medico-legale au arătat că regele a suferit multiple răni fatale în timpul Bătăliei de la Bosworth, din 1485, infirmând o serie de teorii speculative apărute de-a lungul timpului privind circumstanțele morții sale.

Stonehenge este unul dintre cele mai cunoscute monumente preistorice din lume, însă proveniența unora dintre blocurile sale de piatră a rămas mult timp necunoscută.

Analize geochimice recente au demonstrat că cea mai mare parte a pietrelor de tip sarsen provine din zona West Woods, aflată la aproximativ 25 de kilometri de monument.

Descoperirea îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine modul în care constructorii preistorici au transportat și utilizat aceste blocuri masive.

Coloniile nordice din Groenlanda au dispărut în secolul al XV-lea, iar motivele au fost intens dezbătute.

Studii climatice și analize ale sedimentelor arată că răcirea climei, schimbările economice și reducerea resurselor agricole au contribuit împreună la abandonarea așezărilor. Cercetătorii consideră astăzi că nu a existat un singur factor decisiv, ci o combinație de condiții de mediu și sociale.

Tehnologia imagisticii multispectrale a permis recuperarea unor texte considerate pierdute.

Printre cele mai importante exemple se numără manuscrise medievale reutilizate, în care scrierile originale au fost șterse și înlocuite cu altele. Cu ajutorul noilor tehnici de scanare, cercetătorii au reușit să citească texte filosofice, religioase și matematice care nu mai puteau fi observate cu ochiul liber.

Investigațiile cu tomografie computerizată asupra mumiilor egiptene au permis studierea acestora fără desfacerea bandajelor.

Metoda a oferit informații despre vârsta persoanelor, bolile de care sufereau, ritualurile funerare și obiectele ascunse în interiorul sarcofagelor. În unele cazuri au fost descoperite amulete și artefacte necunoscute până atunci.

Progresele din genetică, imagistică digitală și teledetecție au transformat cercetarea istorică într-un domeniu tot mai precis. Multe dintre misterele considerate cândva imposibil de rezolvat beneficiază acum de explicații bazate pe dovezi științifice, iar noi descoperiri continuă să rescrie istoria.