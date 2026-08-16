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Parteneriat strategic între Moscova și Phenian. Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord intră într-o nouă etapă

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Parteneriat strategic între Moscova și Phenian. Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord intră într-o nouă etapăKim Jong Un / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat intenția de a adânci cooperarea dintre țara sa și Rusia într-un mesaj transmis președintelui rus Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Phenianul a marcat Ziua Eliberării, festivitate ce marchează finalul dominației coloniale japoneze, după cum informează agenția oficială de presă KCNA, preluată de Reuters.

Mesajul transmis de la Phenian vine ca răspuns la scrisoarea de felicitare trimisă de Vladimir Putin sâmbătă, la împlinirea a 81 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial. Liderul de la Kremlin a subliniat că legăturile dintre cele două națiuni s-au consolidat în timpul luptelor purtate de soldații sovietici împotriva Japoniei și a dat asigurări că această colaborare va continua "în toate sectoarele".

Parteneriat strategic între Moscova și Phenian. Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord intră într-o nouă etapă

În replica sa, Kim Jong Un și-a exprimat încrederea în evoluția favorabilă a relațiilor bilaterale, menționând că legăturile diplomatice „au dus mai departe istoria luptei comune pentru dreptate şi preţioasele tradiţii de prietenie”.

Apropierea dintre Moscova și Phenian s-a accentuat semnificativ în ultima perioadă. Această evoluție are loc pe fondul sprijinului acordat de Coreea de Nord în războiul din Ucraina, prin furnizarea de armament și trimiterea de trupe, acțiuni ce reprezintă cea mai importantă implicare militară a Phenianului într-un conflict de la războiul din anii 1950.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: kremlin.ru

Simboluri ale colaborării și acuzațiile venite din partea Kievului

Dimensiunea simbolică a acestei alianțe a fost marcată și prin sosirea navei militare rusești Pallada în portul nord-coreean Wonsan. Ambarcațiunea a efectuat o vizită de bunăvoință cu prilejul aniversării eliberării, fiind primită de oficiali provinciali și de reprezentanți ai ambasadei Rusiei.

Pe de altă parte, evoluția acestei axei militare provoacă îngrijorări la nivel internațional. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Coreea de Nord că intenționează să trimită între 30.000 și 50.000 de soldați pentru a sprijini armata rusă pe front, fără a furniza detalii privind sursa acestor date sau un interval de timp concret.

Atacuri cu rachete și apeluri la cooperare regională

Liderul de la Kiev a susținut totodată că forțele ruse au executat atacuri aeriene soldate cu victime folosind rachete balistice furnizate de Phenian.

În acest context tensionat, Zelenski a solicitat Coreei de Sud să inițieze o colaborare strânsă cu Ucraina, vizând în special furnizarea de sisteme de apărare aeriană. Până în prezent, autoritățile de la Seul nu au transmis un răspuns oficial la solicitările Kievului.

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