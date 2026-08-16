Incidentele cu drone riscă să devină o obișnuință, pe măsură ce alertele și intervențiile avioanelor de luptă se repetă tot mai des, susține senatorul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării. După ce reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că două avioane de luptă au doborât o dronă în județul Galați, social-democratul l-a criticat pe ministrul Apărării, Radu Miruță, acuzându-l că este preocupat doar de imaginea publică. De asemenea, Mihai Fifor a amintit și de scandalul care a acaparat scena politică: întâlnirea de taină dintre premierul demis Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, șefa CCR.

Mihai Fifor l-a luat în vizor și pe președintele Nicușor Dan.

„Drona, as usual. Drona care începe să devină, încet-încet, parte din viața noastră. Mai intră una, mai sună o alertă, mai ridicăm niște avioane, mai căutăm niște resturi. Aproape rutină. În rest, liniște. Business as usual. Președintele Dan, absent pentru a doua oară consecutiv de la Ziua Marinei, se plimbă relaxat, îmbrăcat lejer, prin Făgăraș”, afirmă Fifor.

Referitor la ministrul Apărării, senatorul PSD afirmă că acesta este atent la strategia de PR.

„Miruță Sfarmă-Piatră o ține înainte cu PR-ul. Și cu declarațiile fără sfârșit”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a fost, la rândul său, ținta unei ironii legate de întâlnirea cu Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.

„Bolojan Reformatorul își petrece timpul în compania discretă, dar desigur absolut nevinovată, a Siminei Tănăsescu, ascunși adolescentin prin birourile de la Senat. Nu, nu făceau prostii. Nu vorbeau de Legea Integrității, ce aveți?”, afirmă senatorul PSD.

Fifor a vorbit și despre lipsa de reacție a Oanei Țoiu.

„Oana Țoiu? Cum care Oana Țoiu? Ministrul de Externe”, scrie senatorul.

În final, Mihai Fifor face referire și la modul în care funcționează instituțiile statului în această perioadă.

„Ei, hai că deja cereți prea mult de la o țară care pare că și-a luat vacanță de la tot. În primul rând de la seriozitate. De la responsabilitate. De la ideea de a mai conta undeva. Cât de puțin. Reacții de la Ministerul de Externe? Duminica? Ce vă vine, fraților! S-a auzit doar de peste gardul Cotrocenor un «Olé!» baritonal. Strigat din suflet. Ca la coridă. Apoi liniște. Duminică. Vacanță. Căldură mare, mon cher!”, a încheiat Mihai Fifor.