Un nou incident de securitate a avut loc în spațiul aerian al României, unde o dronă a fost interceptată și distrusă de aeronave de vânătoare din cadrul unei misiuni NATO. Reprezentanții Comandamentului Aliat indică originea rusească a aparatului de zbor, în timp ce ancheta oficială este în desfășurare, conform Reuters.

Colonelul american Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Cartierului General al Comandamentului Aliat pentru Operații (SHAPE) din cadrul NATO, a oferit detalii despre evenimentul petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică. Conform sursei citate, evaluările preliminare arată că aparatul de zbor provine din Rusia. „Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească”, a spus oficialul.

De asemenea, el a subliniat că Alianța Nord-Atlantică menține o monitorizare strictă a situației regionale și își păstrează capacitatea defensivă completă. El a adăugat că alianţa este în permanenţă în alertă şi pregătită să se apere de orice ameninţare.

Sursa citată menționează că aceasta reprezintă a patra aeronavă fără pilot doborâtă pe teritoriul național de la începutul acestui an. Intervenția rapidă a fost asigurată de avioane F-18 aparținând Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană sub comandă NATO.

Desfășurarea operațiunii defensive a fost detaliată direct de către conducerea Ministerului Apărării Naționale. „În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spaţiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată şi distrusă între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată”, a anunţat ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook.