Valul de căldură revine în forță pe teritoriul țării noastre, aducând temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare oficială pentru începutul săptămânii, vizând mai mult de o treime din județele țării.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru ziua de luni, 17 august. Măsura este valabilă pentru un număr de 17 județe situate în vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul și nord-estul țării.

În regiunile vizate, valorile termice vor fi cu mult peste mediile multianuale specifice acestei perioade din an.

Fenomenele meteorologice deosebite vor fi resimțite în special în partea de vest și nord-vest a teritoriului, dar și în Transilvania și Moldova. „Astfel, luni (17 august), în Banat, Crişana, Maramureş, vestul şi sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.”

Pe lângă valorile ridicate din termometre, populația din zonele afectate se va confrunta și cu un aer extrem de apăsător. „Va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi în extremitatea de sud-vest.”

Depășirea acestui prag poate crea probleme de sănătate persoanelor vulnerabile, motiv pentru care se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și hidratarea corespunzătoare.

Atenționarea emisă de meteorologi acoperă un teritoriu extins, fiind vizate în total 17 județe din toate regiunile istorice menționate. „Judeţele vizate de atenţionare sunt: Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Botoşani şi Iaşi”

Populația din aceste zone este sfătuită să ia măsuri de protecție împotriva efectelor caniculei și să urmărească actualizările transmise de autorități.