Anumite persoane din epoca modernă beneficiază de o moștenire genetică directă de la neanderthalieni, reprezentată printr-o genă ce facilitează dezvoltarea masei musculare. Oamenii de știință susțin că acest transfer s-a produs în urma încrucișărilor dintre neanderthalieni și strămoșii omului modern, un fenomen desfășurat în urmă cu zeci de mii de ani, conform unui studiu ce a fost publicat în Live Science.

Gena identificată reprezintă varianta receptorului pentru hormonul de creștere și determina celulele să răspundă mult mai puternic la acțiunea acestui hormon. Estimările cercetătorilor arată că transferul acestei trăsături genetice a avut loc în urmă cu aproximativ 47.000 de ani, când populațiile de oameni moderni s-au intersectat cu cele de neanderthalieni pe teritoriul Eurasiei.

Cercetarea indică prezența aproape generalizată a acestei gene în rândul neanderthalienilor, însă distribuția sa în rândul populațiilor actuale este limitată. Doar circa 10% din populația globală actuală mai poartă această secvență genetică.

Apariția genei variază semnificativ în funcție de originea geografică a populațiilor actuale:

Persoanele cu strămoși din Asia de Sud sau Asia de Sud-Est prezintă cea mai mare frecvență a genei, de până la 25%.

În cazul persoanelor cu origini europene, gena este identificată la un procent redus, de doar aproximativ 1%.

La populațiile cu strămoși africani, această genă este absentă, detaliu explicat prin faptul că procesul de încrucișare s-a petrecut exclusiv în Eurasia, după ce grupurile de oameni moderni au părăsit continentul african.

Pentru realizarea acestei descoperiri, echipa de cercetare a analizat probe de ADN neanderthalian și denisovan recoltate din diverse situri arheologice situate în Europa și Asia. Rezultatele obținute din fosile au fost comparate cu datele furnizate de instituții de cercetare moderne care gestionează baze de date cu peste 1,1 milioane de genomuri umane.