Armata sud-coreeană a tras săptămâna trecută focuri de avertisment după ce mai mulți soldați nord-coreeni au încălcat linia de demarcație militară, determinându-i pe aceștia să se întoarcă pe teritoriul lor, a relatat agenția de știri Yonhap, care a citat o sursă anonimă.

Potrivit sursei citate, mai mulți soldați nord-coreeni au trecut linia de demarcație militară (MDL) în zona estică a zonei demilitarizate. Incidentul reprezintă prima încălcare a liniei de demarcație militară realizată de armata nord-coreeană de la începutul acestui an.

Soldații patrulau probabil zona în momentul în care au trecut linia de demarcație, iar sursele militare menționează că nu a fost raportată nicio altă activitate neobișnuită după ce militarii nord-coreeni s-au retras.

Ambasada Coreei de Nord în Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise de agenția de presă Reuters. Incursiunile la frontieră nu sunt un fenomen izolat. Trupele nord-coreene au încălcat linia de demarcație militară de 17 ori anul trecut, conform datelor publicate de Yonhap.

Agenția Reuters amintește că cele două Corei sunt încă în război din punct de vedere tehnic, având în vedere că conflictul sângeros dintre anii 1950 și 1953 s-a încheiat doar cu un armistițiu, fără semnarea unui tratat oficial de pace.

La rândul său, agenția EFE remarcă faptul că acest incident a fost anunțat la doar o zi după ce președintele sud-coreean Lee Jae-myung și-a reînnoit apelul la dialog cu țara vecină, având scopul de a înlocui armistițiul existent cu un acord de pace și de a pune astfel capăt oficial Războiului din Coreea.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a adresat sâmbătă un apel direct către Phenian, propunând inițierea unui dialog oficial pentru a pune capăt Războiului din Coreea. Din punct de vedere tehnic, conflictul dintre cele două state din peninsulă continuă de peste șapte decenii, în lipsa unui tratat definitiv de pace.