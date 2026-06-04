Ucraina accelerează dezvoltarea și utilizarea roboților militari pe front, comandând 50.000 de unități în 2026 pentru misiuni de luptă, logistică și sprijin operațional, potrivit informațiilor furnizate de Defence One.

Programul face parte din strategia Kievului de a reduce pierderile umane și de a compensa deficitul de personal militar într-un conflict care durează de peste patru ani.

Autoritățile ucrainene au comandat 25.000 de roboți în prima jumătate a anului și alte 25.000 pentru a doua jumătate.

Volumul este de aproximativ patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2025, iar pentru 2027 sunt analizate achiziții și mai extinse.

Sistemele robotizate sunt folosite în principal pentru apărarea pozițiilor ucrainene, însă unele au participat deja la operațiuni ofensive în estul țării. Potrivit militarilor ucraineni citați de Il Post, roboții au fost implicați în luptele din zona Kupiansk și au fost utilizați atât pentru atacarea pozițiilor rusești, cât și pentru operațiuni psihologice.

În anumite situații, vehiculele au fost echipate cu difuzoare prin care soldații ruși erau îndemnați să se predea. Fiecare platformă este controlată de doi operatori: unul gestionează deplasarea, iar celălalt sistemele de armament.

Noile platforme sunt dotate cu sisteme de inteligență artificială capabile să detecteze mișcări și să identifice persoane sau vehicule aflate în zona de operațiuni. Cu toate acestea, decizia de utilizare a armamentului rămâne exclusiv la operatorul uman.

Ofițeri ucraineni au explicat pentru publicația italiană că sistemele actuale funcționează ca un asistent de luptă, care observă, urmărește și recomandă ținte, fără a putea executa autonom atacuri. Astfel, armata ucraineană încearcă să mențină controlul uman asupra deciziilor letale, în conformitate cu normele internaționale privind utilizarea armelor autonome.

Militarii ucraineni descriu actuala linie a frontului drept o zonă în care orice mișcare poate fi detectată rapid de dronele de recunoaștere. Între pozițiile celor două armate există o fâșie de teren puternic monitorizată, unde vehiculele și trupele pot deveni ținte în doar câteva minute.

În acest context, roboții tereștri oferă un avantaj tactic important. Fiind mai mici, mai silențioși și mai greu de observat decât vehiculele blindate convenționale, aceștia pot transporta echipamente, muniție sau pot executa misiuni de recunoaștere cu un risc redus pentru personal.

Schimbarea naturii conflictului este reflectată inclusiv în modul de operare al acestor sisteme. Multe dintre ele sunt controlate prin joystick-uri similare celor utilizate la consolele Xbox și PlayStation, o alegere care facilitează instruirea operatorilor.

Comunicarea reprezintă una dintre principalele provocări pentru roboții tereștri. Spre deosebire de dronele aeriene, acestea sunt afectate de obstacolele de la nivelul solului, care limitează eficiența comunicațiilor radio.

Pentru a depăși această problemă, platformele sunt echipate cu terminale Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de compania SpaceX. Conexiunea permite controlul vehiculelor de la distanțe de zeci de kilometri și asigură transmiterea în timp real a imaginilor și datelor de pe câmpul de luptă.

Programul de robotizare are și un obiectiv strategic legat de resursa umană. Ucraina se confruntă cu dificultăți în recrutarea și rotația personalului militar după ani de război și mobilizare.

Comandantul Corpului 3 de Armată, Andrii Bilețki, a declarat că obiectivul este ca până în 2027 aproximativ o treime dintre militarii aflați în prima linie să fie înlocuiți de sisteme robotizate. Potrivit acestuia, reducerea expunerii soldaților în cele mai periculoase sectoare ale frontului reprezintă una dintre prioritățile actuale ale armatei ucrainene.

Specialiștii atrag atenția că este încă prea devreme pentru a evalua eficiența pe termen lung a utilizării pe scară largă a roboților tereștri în condiții reale de război. Totuși, amploarea investițiilor și ritmul accelerat de dezvoltare indică o transformare profundă a modului în care sunt purtate conflictele moderne.

Experiența acumulată de Ucraina este urmărită atent de armate și experți din întreaga lume, într-un moment în care inteligența artificială, sistemele autonome și automatizarea capătă un rol tot mai important în operațiunile militare.