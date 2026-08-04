Noul curs BNR aduce o schimbare urmărită de toată piața

Leul s-a depreciat marți atât în raport cu euro, cât și cu dolarul american, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). În același timp, gramul de aur s-a scumpit, în timp ce francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere.

Banca Națională a României a stabilit marți un curs de 5,2497 lei pentru un euro, în creștere cu 0,37 bani (0,07%) față de ședința precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2460 lei. Evoluția marchează o nouă depreciere a monedei naționale în raport cu euro.

Și dolarul american s-a apreciat în raport cu leul. Potrivit cursului oficial al BNR, un dolar a fost cotat la 4,5624 lei, cu 1,21 bani (0,27%) peste nivelul de luni, când cursul era de 4,5503 lei.

Spre deosebire de euro și dolar, francul elvețian a înregistrat o ușoară depreciere. BNR a calculat un curs de 5,6303 lei pentru un franc, în scădere cu 0,15 bani (-0,03%) față de cotația precedentă, de 5,6318 lei.

Prețul aurului a continuat să crească. BNR a anunțat un preț de 593,7278 lei pentru un gram de aur, față de 593,4384 lei în ședința anterioară, ceea ce înseamnă o nouă apreciere a metalului prețios.