Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a făcut selecția celor mai buni jucători ai etapei a treia din Superliga. Universitatea Craiova și Rapid București conduc clasamentul nominalizărilor, cu câte trei fotbaliști. Totodată, Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul etapei după victoria obținută de Rapid în derby-ul cu CFR Cluj.

Universitatea Craiova are trei fotbaliști în echipa etapei: fundașii Carlos Mora și Nicușor Bancu, precum și atacantul Steven Nsimba.

Carlos Mora a contribuit decisiv la victoria cu 4-0 în fața Petrolului, oferind două pase de gol, în timp ce Steven Nsimba a înscris primele două goluri ale oltenilor. Nicușor Bancu a fost remarcat pentru evoluția solidă din banda stângă și pentru rolul de lider al echipei.

De cealaltă parte, Rapid este reprezentată de portarul Marian Aioani și de mijlocașii Constantin Grameni și Alexandru Dobre. Aioani a avut cinci intervenții importante, Grameni a participat la două dintre golurile echipei, iar Dobre a reușit o dublă în succesul cu 3-1 împotriva CFR Cluj.

În echipa etapei au mai fost incluși Joyskim Dawa și Joao Paulo, de la FCSB, Eduard Radaslavescu, de la Farul Constanța, Radu Crișan, de la FC Voluntari, și Alibek Aliev, de la Universitatea Cluj.

Dawa a marcat golul prin care FCSB a reintrat în meci, iar Joao Paulo a schimbat jocul echipei după pauză și a înscris golul egalizator. Radaslavescu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai partidei dintre FCSB și Farul, cu un gol și o pasă decisivă.

În defensivă, Radu Crișan s-a remarcat prin prestația sigură din centrul apărării, iar Alibek Aliev a fost decisiv pentru Universitatea Cluj, cu un gol și un assist în revenirea echipei sale.

LPF l-a desemnat pe Daniel Pancu antrenorul etapei, după prestația Rapidului în derby-ul cu CFR Cluj.

Forul care organizează Superliga a apreciat modul în care tehnicianul giuleștenilor și-a pregătit echipa, subliniind că Rapid a făcut una dintre cele mai bune prime reprize din ultimii ani și a controlat partida încă din debut.

Echipa ideală a etapei a 3-a

Portar:

Marian Aioani (Rapid)

Fundași:

Carlos Mora (Universitatea Craiova)

Radu Crișan (FC Voluntari)

Joyskim Dawa (FCSB)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași:

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța)

Joao Paulo (FCSB)

Constantin Grameni (Rapid)

Alexandru Dobre (Rapid)

Atacanți: