Conducerea celor de la FCSB plănuiește o mișcare spectaculoasă pe scena fotbalului românesc. Gigi Becali a dezvăluit că a purtat discuții serioase în culise cu Mihai Stoica pentru aducerea unui nume greu din fotbalul intern. Este vorba despre Dan Petrescu, tehnicianul cu un palmares impresionant în campionatul intern.

Propunerea a venit direct din partea președintelui Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, Mihai Stoica. Acesta i-a sugerat patronului o formulă prin care fostul internațional să fie cooptat în organigrama clubului, însă nu din postura de principal pe bancă.

Relația de colaborare dintre conducerea roș-albastră și fostul antrenor de la CFR Cluj ar urma să se desfășoare sub o formă specială. Becali a explicat clar că îl dorește pe tehnician doar într-o poziție de consultanță strategică, nu de antrenor principal.

„MM Stoica a vrut să-l ia. A zis: «Hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații». Ar sta, mi-ar spune mie la pauză: «Bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie». Eu l-aș vrea pe Dan Petrescu așa (n.r. – ca director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis MM Stoica și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: «Bă, Gigi, îl luăm pe Dan!». Eu am zis: «Da, mă, da! Pe Dan, oricând». Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui MM de acum două luni: «Da, Dan Petrescu oricând să vină la noi»”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Discuțiile din interiorul clubului s-au purtat încă de acum două luni, iar patronul FCSB s-a arătat extrem de deschis la această posibilitate. Becali consideră că experiența tactică a fostului internațional ar aduce un plus considerabil echipei, în special în ceea ce privește analiza din timpul partidelor și sugestiile de pe parcursul jocului.

„MM mi-a spus că el ar veni, să stea, să vadă, să spună și să ne dea informații. Să spună ce crede el și cum vede el lucrurile în timpul meciului. Chiar și la schimbări să ne spună: «Uite, asta nu funcționează, asta nu funcționează». Că el vede bine lucrurile. Să mă consulte pe mine. Să fie ca un fel de profesor pentru mine”, a adăugat finanțatorul formației roș-albastre.

Ajuns la vârsta de 58 de ani, Dan Petrescu are în spate o carieră de invidiat. El se numără printre cei mai de succes tehnicieni din prima ligă din România, având în palmares cinci titluri de campion: patru obținute pe banca celor de la CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni.

De-a lungul carierei sale impresionante, Petrescu a mai cucerit o Cupă a României, o Supercupă a României și o Cupă a Chinei. Portofoliul său de antrenorat include un număr mare de echipe atât din țară, cât și din străinătate: Sportul Studențesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al Arabi, ASA Târgu Mureș, Jiangsu Suning, Al Nasr, CFR Cluj, Guizhou, Kayserispor și Jeonbuk