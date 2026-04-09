Gigi Becali, viață modestă și condiții dificile în copilărie. La ce vârstă a avut telefon în casă
- Răzvan Scarlat
- 9 aprilie 2026, 14:23
Gigi Becali și-a petrecut copilăria într-un mediu rural, în care familia sa ducea o viață modestă, departe de facilitățile considerate astăzi obișnuite. Potrivit relatărilor vărului său, Giovanni Becali, locuința era una simplă, construită din chirpici, realizată chiar de părinți.
În ce condiții și-a petrecut Gigi Becali copilăria. Vărul său, Giovanni Becali, la momentul adevărului
În acea perioadă, gospodăria nu dispunea de baie în interiorul casei, iar racordarea la rețeaua de gaze a reprezentat o bucurie maximă pentru familia Becali.
„Mama ne spăla cu apa de la ploaie. Şi cu săpun de ăla mare, de casă. Când a făcut tata baia, câtă fericire a fost. Iar când au băgat gaze, am spus că e o minune. Până la Gigi, care e cu 5-6 ani mai mic, s-a mai schimbat treaba. Dar a prins şi el privata, baia din curte. Acolo erau oile şi animalele”, a spus Giovanni Becali.
Gigi Becali a avut telefon în casă la 12 ani, după o lungă așteptare
În continuare, impresarul și-a amintit că accesul la telefon era limitat, iar el și Gigi Becali erau obligați să meargă la dispensar pentru a apela pe cineva.
“După aia ne-am făcut mai mari. Aveam 14-15 ani şi mergeam la dispensar să dăm telefoane. Era un telefon în toată Pipera. A găsit tata ceva şi a băgat un telefon. Toate neamurile veneau la noi. Tata lui Gigi Becali spunea să vorbească şi pentru el, să îi bage un telefon.
Apoi i-a băgat telefonul. Şi aveam o nepoată, s-a mutat în America acum. Şi l-a sunat, ca să facă o glumă: «Ştim că v-a montat telefonul, dar vrem să facem o revizie! Spuneţi A, vă rog!». La care tata lui Gigi: «Aaaa?», făcea mişto. Eram jos când discutam cu ăstia. Când s-a prins, a luat-o la înjurături. Gigi Becali avea vreo 12 ani când a reuşit să aibă telefon în casă. A stat un an după el. Era greu. Trebuia să ai pe unul. Aşa a fost”, a mai spus Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
Giovanni Becali, dezvăluire despre tatăl său. Ce a pățit în toaleta unei cunoștințe
Giovanni Becali și-a amintit, de asemenea, o poveste cu tatăl său, care a rămas impresionat de baia pe care o avea, la București, o cunoștință.
“Mama avea un văr, director pe la agricultură. Şi avea casă pe Ştefan cel Mare. Într-o zi, s-au dus la el. Ăla avea o vilă cu WC, cu cameră, cu dressing, cu bideu. Tata s-a dus la toaletă şi când s-a întors le-a povestit ăstora: «Ok, toaletă, dar să te şi spele la fund eu n-am pomenit!». Vezi cât de înapoiaţi erau ai mei pe timpul ăla?”, a declarat Ioan Becali.
