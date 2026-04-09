Gigi Becali, viață modestă și condiții dificile în copilărie. La ce vârstă a avut telefon în casă

Gigi Becali și-a petrecut copilăria într-un mediu rural, în care familia sa ducea o viață modestă, departe de facilitățile considerate astăzi obișnuite. Potrivit relatărilor vărului său, Giovanni Becali, locuința era una simplă, construită din chirpici, realizată chiar de părinți.

În acea perioadă, gospodăria nu dispunea de baie în interiorul casei, iar racordarea la rețeaua de gaze a reprezentat o bucurie maximă pentru familia Becali.

„Mama ne spăla cu apa de la ploaie. Şi cu săpun de ăla mare, de casă. Când a făcut tata baia, câtă fericire a fost. Iar când au băgat gaze, am spus că e o minune. Până la Gigi, care e cu 5-6 ani mai mic, s-a mai schimbat treaba. Dar a prins şi el privata, baia din curte. Acolo erau oile şi animalele”, a spus Giovanni Becali.

În continuare, impresarul și-a amintit că accesul la telefon era limitat, iar el și Gigi Becali erau obligați să meargă la dispensar pentru a apela pe cineva.

“După aia ne-am făcut mai mari. Aveam 14-15 ani şi mergeam la dispensar să dăm telefoane. Era un telefon în toată Pipera. A găsit tata ceva şi a băgat un telefon. Toate neamurile veneau la noi. Tata lui Gigi Becali spunea să vorbească şi pentru el, să îi bage un telefon.

Apoi i-a băgat telefonul. Şi aveam o nepoată, s-a mutat în America acum. Şi l-a sunat, ca să facă o glumă: «Ştim că v-a montat telefonul, dar vrem să facem o revizie! Spuneţi A, vă rog!». La care tata lui Gigi: «Aaaa?», făcea mişto. Eram jos când discutam cu ăstia. Când s-a prins, a luat-o la înjurături. Gigi Becali avea vreo 12 ani când a reuşit să aibă telefon în casă. A stat un an după el. Era greu. Trebuia să ai pe unul. Aşa a fost”, a mai spus Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Giovanni Becali și-a amintit, de asemenea, o poveste cu tatăl său, care a rămas impresionat de baia pe care o avea, la București, o cunoștință.

“Mama avea un văr, director pe la agricultură. Şi avea casă pe Ştefan cel Mare. Într-o zi, s-au dus la el. Ăla avea o vilă cu WC, cu cameră, cu dressing, cu bideu. Tata s-a dus la toaletă şi când s-a întors le-a povestit ăstora: «Ok, toaletă, dar să te şi spele la fund eu n-am pomenit!». Vezi cât de înapoiaţi erau ai mei pe timpul ăla?”, a declarat Ioan Becali.