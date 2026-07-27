Meciul de fotbal dintre FK Auda și FCSB, din manșa secundă a turului al doilea preliminar din Conference League, nu va fi difuzat pe niciun canal de televiziune din România. Înfruntarea este programată joi, 30 iulie, începând cu ora 19:00, pe stadionul Skonto din capitala Letoniei, Riga.

În confruntarea tur, disputată pe stadionul din Ghencea, echipa letonă FK Auda s-a impus cu scorul de 3-2. Deși acel prim meci a putut fi urmărit în direct la televizor pe PRO TV, confruntarea decisivă din Letonia va lipsi de pe micile ecrane.

Reprezentanții trustului media din Pache Protopopescu au achiziționat drepturile de retransmisie care aparțineau clubului gazdă, FK Auda, și au decis să difuzeze partida doar pe platforma de streaming VOYO. Microbiștii care doresc să urmărească evoluția echipei din București vor fi nevoiți să își creeze un cont pe această platformă și să achite un abonament lunar de 5,99 euro.

Această strategie a fost încercată de televiziune și pentru meciul tur din Ghencea. Cu toate acestea, conducerea FCSB a refuzat propunerea, impunând ca o condiție fermă ca toate partidele disputate pe teren propriu să fie transmise în direct pe un canal TV cu acoperire națională. Pentru confruntarea din retur, negocierile s-au purtat direct cu oficialii clubului leton, care au acceptat oferta pentru mediul online.

Situația actuală a generat din nou valuri de nemulțumire în rândul fanilor. Scenariul s-a repetat și în sezoanele precedente, când susținătorii echipei s-au plâns că meciurile din fazele preliminare ale cupelor europene au fost mutate exclusiv pe platforme de streaming contra cost. În trecut, această decizie a dus la o creștere considerabilă a numărului de utilizatori care au căutat transmisiuni piratate sau livestream-uri ilegale pe internet pentru a urmări partidele.

În cazul în care va reuși să întoarcă rezultatul din tur și să se califice mai departe, câștigătoarea dublei manșe dintre FCSB și FK Auda va juca în turul al treilea preliminar din Conference League împotriva echipei calificate din duelul dintre NK Aluminij, din Slovenia, și Dinamo City, din Albania.