Anca Alexandrescu, înlocuită temporar la Realitatea Plus

Realitatea Plus modifică pentru câteva săptămâni programul de seară, începând de luni, 27 iulie, de la ora 20.55. Ana-Maria Păcuraru va prezenta emisiunea „Miza zilei” pe intervalul ocupat în mod obișnuit de Anca Alexandrescu cu „Culisele Statului Paralel”, în timp ce realizatoarea se află în concediu.

Realitatea Plus introduce temporar o nouă emisiune în grila de prime-time. „Miza zilei”, prezentată de Ana-Maria Păcuraru, va fi difuzată pe tronsonul rezervat în mod obișnuit emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Prima ediție este programată luni, 27 iulie, de la ora 20.55, potrivit anunțului făcut de postul de televiziune.

Ana-Maria Păcuraru este fiica omului de afaceri Maricel Păcuraru și a mai prezentat programe la Realitatea Plus.

Reprezentanții Realitatea Plus au declarat pentru Paginademedia.ro că schimbarea este temporară și va rămâne în vigoare timp de câteva săptămâni.

Anca Alexandrescu se află în concediu, iar postul a introdus noua emisiune pe intervalul pe care aceasta prezintă în mod obișnuit „Culisele Statului Paralel”.

Prima ediție a programului „Miza zilei” îl va avea invitat pe Dan Dungaciu, prezentat drept unul dintre liderii AUR. Printre subiectele anunțate se află strategia opoziției față de Guvern, posibilitatea organizării alegerilor anticipate și scenariile politice privind o eventuală înlocuire a premierului.

Modificarea grilei apare într-o perioadă în care audiențele emisiunii „Culisele Statului Paralel” au înregistrat o scădere puternică. Cifrele au coborât la sfârșitul lunii iunie și la începutul lunii iulie, după tensiunile apărute între Anca Alexandrescu, AUR și Călin Georgescu.

Pe 22 iunie, în seara votului pentru învestirea Guvernului Veștea, emisiunea a fost urmărită, în medie, de aproximativ 281.000 de telespectatori. Un alt rezultat important a fost înregistrat pe 28 iunie, când Călin Georgescu a fost prezent în studioul Realitatea Plus și a criticat-o în direct pe Anca Alexandrescu.

Media întregii ediții a ajuns atunci la aproximativ 260.000 de telespectatori.

În intervalul în care s-a desfășurat disputa dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, postul Realitatea Plus a ajuns la aproximativ 355.000 de telespectatori pe minut la nivel național.

În acel interval, televiziunea s-a aflat printre cele mai urmărite posturi de știri. Ulterior, audiențele au început să scadă. Emisiunea a fost urmărită de aproximativ 169.000 de persoane pe 29 iunie și de 107.000 pe 30 iunie.

Pe 2 iulie, „Culisele Statului Paralel” a înregistrat aproximativ 104.000 de telespectatori, cel mai slab rezultat din ultima lună analizată.

Anca Alexandrescu a reacționat ulterior la informațiile despre scăderea audiențelor și a susținut că ratingurile foarte ridicate au reprezentat un „măr otrăvit” pentru televiziune, întrucât postul ar fi pierdut contracte importante de publicitate.

Ana-Maria Păcuraru a mai apărut în programele postului și nu se află la prima experiență în calitate de prezentatoare. Ea a revenit în grila Realitatea Plus în martie 2024, după încheierea concediului de maternitate.

La acel moment, a preluat emisiunea „Raport de Zi”, difuzată de luni până vineri, și a fost prezentată drept coordonatoare a Departamentului Externe al televiziunii. Revenirea sa pe post a coincis cu retragerea surorii sale, Alexandra Păcuraru, din programele Realitatea Plus.