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„Spider-Man: Brand New Day” cucerește box office-ul mondial. Filmul a depășit pragul de 2 miliarde de dolari

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„Spider-Man: Brand New Day” cucerește box office-ul mondial. Filmul a depășit pragul de 2 miliarde de dolariSpider Man. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

„Spider-Man: Brand New Day” a trecut pragul de 2 miliarde de dolari la box office-ul mondial în doar 17 zile de la lansare. Pelicula Marvel/Sony a devenit astfel al optulea film din istorie care reușește să atingă această performanță, potrivit Deadline.

„Spider-Man: Brand New Day” continuă seria recordurilor. A ajuns la 2 miliarde de dolari în mai puțin de trei săptămâni

Filmul cu Tom Holland și Zendaya în rolurile principale a avut nevoie de doar 17 zile pentru a ajunge la această sumă. Singurul film care a atins mai repede pragul este „Avengers: Endgame”, care a reușit performanța în 11 zile.

„Spider-Man: Brand New Day” a ajuns la încasări globale de 2,022 miliarde de dolari. Din această sumă, 785,8 milioane de dolari provin din Statele Unite și Canada, iar alte 1,236 miliarde de dolari au fost obținute pe piețele internaționale.

sala cinema

Sursa foto: dreamstime.com

O producție apreciată de milioane de fani

În cel de-al treilea weekend de la lansare, producția regizată de Destin Daniel Cretton a obținut 188,7 milioane de dolari la nivel mondial.

În America de Nord, filmul a generat 70 de milioane de dolari în acest interval. Rezultatul reprezintă a doua cea mai bună performanță din istorie pentru al treilea weekend, după „Star Wars: The Force Awakens”, care a încasat 90,2 milioane de dolari.

China a fost cea mai importantă piață internațională

În 67 de piețe internaționale, „Brand New Day” a adunat 118,7 milioane de dolari în cel de-al treilea weekend. Filmul a fost proiectat pe aproximativ 53.700 de ecrane.

China a ocupat primul loc între piețele internaționale, cu 10 milioane de dolari în acest weekend și 210 milioane de dolari în total. Franța a urmat cu 9,1 milioane de dolari în weekend și 63,7 milioane încasări totale, iar Marea Britanie a ajuns la 8,2 milioane de dolari și 106 milioane de dolari cumulat.

„Spider-Man: Brand New Day” este deja filmul cu cele mai mari încasări din istoria Sony Pictures în 36 de piețe internaționale, printre care India, Italia, Polonia, Spania, Turcia și Ungaria.

În România, pelicula a obținut aproximativ 2,5 milioane de dolari în primele două săptămâni de la lansare.

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