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Noul Spider-Man a rescris istoria box office-ului. Recordul „Avengers: Endgame” a căzut

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Noul Spider-Man a rescris istoria box office-ului. Recordul „Avengers: Endgame” a căzutSpider-Man / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

„Spider-Man: Brand New Day” a debutat cu încasări de 360 de milioane de dolari în Statele Unite, devenind filmul cu cel mai mare weekend de lansare din istoria box office-ului american și depășind recordul stabilit în 2019 de „Avengers: Endgame”.

Potrivit datelor publicate de Variety, filmul produs de Sony Pictures și Marvel Studios a depășit estimările inițiale și a încheiat primul weekend cu 360 de milioane de dolari pe piața nord-americană.

Noul film cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker marchează o performanță istorică pentru industria cinematografică. Este doar al doilea lungmetraj care depășește pragul de 300 de milioane de dolari într-un singur weekend în SUA, după „Avengers: Endgame”, care debutase cu 357 de milioane de dolari. Rezultatul confirmă popularitatea francizei Spider-Man și consolidează poziția Marvel în box office-ul mondial.

Debut impresionant și aproape un miliard de dolari la nivel global

La nivel internațional, „Spider-Man: Brand New Day” a generat în primul weekend încasări totale de 932 de milioane de dolari, devenind al doilea cel mai mare debut global din istorie. Singurul film care rămâne în fața sa este „Avengers: Endgame”, cu aproximativ 1,2 miliarde de dolari în primul weekend de exploatare.

Filmul a stabilit și alte recorduri importante. A înregistrat cele mai mari încasări din avanpremiere, cu 72 de milioane de dolari, precum și cel mai bun debut într-o singură zi, cu 169,8 milioane de dolari.

Potrivit estimărilor industriei, producția are șanse mari să depășească pragul de două miliarde de dolari la nivel mondial, performanță atinsă până acum de doar șapte filme.

Tom Holland continuă ascensiunea francizei Spider-Man

„Spider-Man: Brand New Day” este al patrulea film solo al lui Tom Holland în rolul celebrului supererou. Regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, lungmetrajul continuă povestea începută în „Spider-Man: No Way Home”.

Acțiunea îl urmărește pe Peter Parker după evenimentele din filmul precedent, când întreaga lume a uitat cine este. În timp ce încearcă să protejeze din nou orașul New York de o nouă amenințare misterioasă, Spider-Man se confruntă și cu propriile probleme personale.

Tom Halland

Tom Halland / sursa foto: catură video

Relația cu MJ și prietenia cu Ned au fost practic șterse din memoria acestora, iar eroul încearcă să înțeleagă și schimbările prin care trec propriile sale puteri.

Franciza a crescut constant de la un film la altul

Succesul comercial al seriei Spider-Man cu Tom Holland s-a construit treptat. „Spider-Man: Homecoming”, lansat în 2017, a debutat cu 117 milioane de dolari în America de Nord și a încheiat exploatarea cinematografică cu aproximativ 880 de milioane de dolari la nivel mondial.

În 2019, „Spider-Man: Far From Home” a avut încasări de 92 de milioane de dolari în weekendul de lansare din SUA și a depășit ulterior 1,13 miliarde de dolari la nivel global.

Cel de-al treilea film, „Spider-Man: No Way Home”, lansat în 2021, a debutat cu 260 de milioane de dolari pe piața americană și a încheiat parcursul în cinematografe cu aproximativ 1,9 miliarde de dolari la nivel mondial.

Marvel domină clasamentul celor mai mari lansări

Primele patru cele mai mari debuturi din istoria box office-ului nord-american aparțin producțiilor Marvel. Pe lângă noul lider „Spider-Man: Brand New Day”, în clasament se află „Avengers: Endgame”, „Spider-Man: No Way Home” și „Avengers: Infinity War”.

Președintele Sony Pictures, Tom Rothman, a transmis un mesaj după anunțarea rezultatelor, mulțumindu-le realizatorilor și echipelor de producție, marketing și distribuție pentru succesul filmului. El a declarat că recordurile sunt făcute pentru a fi depășite, însă studioul se bucură de această performanță atât timp cât o va deține.

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