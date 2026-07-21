România ocupă locul 11 în ediția din iulie 2026 a Henley Passport Index, clasamentul mondial care măsoară libertatea de călătorie oferită de pașapoarte. Cetățenii români pot intra fără viză sau pot obține viza la sosire în 178 dintre cele 227 de destinații analizate.

Poziția ocupată de România o plasează în prima parte a clasamentului mondial și la o distanță redusă de statele aflate în fruntea ierarhiei. Pașaportul românesc se află în apropierea celui american și înaintea documentelor de călătorie emise de alte state europene.

În ediția publicată în iulie 2026, România și Bulgaria ocupă împreună poziția a 11-a, ambele oferind acces în 178 de destinații fără obținerea în prealabil a unei vize.

Henley Passport Index analizează 199 de pașapoarte din întreaga lume și stabilește poziția fiecăruia în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot călători fără viză sau cu viză acordată la sosire.

Rezultatul plasează România înaintea unor state cu economii mai dezvoltate și a mai multor țări din regiune. În clasament, România se află imediat după Statele Unite și Islanda, aflate pe locul al zecelea, și înaintea Principatului Monaco.

Singapore ocupă prima poziție în clasamentul mondial, cetățenii săi având acces fără viză în 192 de destinații.

Locul al doilea este împărțit de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare dintre aceste state oferind acces în 188 de destinații.

Suedia se află pe poziția a treia, în timp ce locul al patrulea este ocupat de mai multe țări europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda, Belgia și Danemarca.

Austria, Portugalia, Elveția și Grecia se regăsesc pe următoarea poziție, Europa având în continuare o prezență importantă în partea superioară a clasamentului.

Afganistanul are cel mai slab pașaport dintre cele analizate, cetățenii săi putând călători fără viză în numai 22 de destinații.

Siria și Irak se află, de asemenea, pe ultimele poziții ale ierarhiei. Pakistanul și Yemenul completează grupul statelor ai căror cetățeni beneficiază de cea mai redusă libertate de circulație.

Henley Passport Index este actualizat periodic pe baza datelor furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian. Ediția din iulie 2026 compară accesul oferit de 199 de pașapoarte către 227 de destinații și este folosită ca indicator al mobilității internaționale.