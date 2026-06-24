International

Europa fierbe la peste 40 de grade, iar riscul de blackout crește alarmant. Lista zonelor vulnerabile

Comentează știrea
Europa fierbe la peste 40 de grade, iar riscul de blackout crește alarmant. Lista zonelor vulnerabileBlackout. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Europa se confruntă cu un nou episod de temperaturi extreme, iar efectele nu se resimt doar în transporturi, ci și în sectorul energiei. Creșterea accelerată a consumului de electricitate pentru răcirea locuințelor și a spațiilor comerciale ridică riscul apariției unor întreruperi de alimentare în mai multe țări europene. Meteorologii avertizează că, în această perioadă, numeroase regiuni ale continentului se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate, arată Euronews.

Canicula aduce un nou pericol pentru Europa: rețele electrice suprasolicitate

În zona mediteraneană sunt prognozate valori care depășesc 40 de grade Celsius, iar state precum Franța, Spania, Germania, Portugalia și Regatul Unit au emis avertizări privind efectele caniculei asupra infrastructurii și populației.

Valurile de căldură determină o utilizare intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de ventilație, ceea ce duce la creșterea semnificativă a consumului de electricitate. Specialiștii din domeniul energetic atrag atenția că, în perioadele cu temperaturi extreme, cererea poate depăși nivelurile obișnuite ale sezonului, punând presiune asupra rețelelor naționale de distribuție.

Un studiu internațional care a analizat comportamentul consumului de energie în 85 de state a evidențiat că unele țări europene înregistrează majorări spectaculoase ale cererii în cele mai călduroase luni ale anului.

Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... tămâie
Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... tămâie
Restricții noi pentru șoferii începători. Lista mașinilor care ar putea deveni interzise
Restricții noi pentru șoferii începători. Lista mașinilor care ar putea deveni interzise
Caniculă

Caniculă. Sursă foto: Magnific.com

Grecia, în fruntea clasamentului

Potrivit cercetării, Grecia este țara europeană unde consumul de electricitate crește cel mai mult în perioadele de caniculă, cu aproape 39% peste nivelurile normale. Urmează Muntenegru și Turcia, ambele cu majorări de peste 20%.

Printre statele cu cele mai mari creșteri ale cererii de energie se numără și Croația, Italia și Spania, unde utilizarea intensivă a sistemelor de răcire amplifică presiunea asupra infrastructurii energetice.

Riscul de întreruperi rămâne ridicat

Atunci când consumul depășește capacitatea de producție și transport a energiei, operatorii de sistem pot întâmpina dificultăți în menținerea echilibrului rețelei. În astfel de situații, pot apărea întreruperi temporare de alimentare sau restricții de consum.

Datele analizate pentru ultimii ani arată că Ungaria a înregistrat cea mai mare durată medie anuală a penelor de curent dintre statele europene evaluate. Slovenia și Grecia completează clasamentul țărilor cu cele mai multe ore de întrerupere a alimentării electrice.

Pe de altă parte, impactul economic al acestor incidente este deosebit de ridicat în țările cu populație numeroasă. Italia și Polonia se află printre statele unde costurile asociate întreruperilor de energie sunt estimate la cele mai mari valori, afectând gospodăriile prin pierderea alimentelor refrigerate, întreruperea serviciilor digitale și imposibilitatea utilizării sistemelor de climatizare.

Energia solară, un sprijin important în perioadele de caniculă

Experții consideră că dezvoltarea surselor regenerabile poate reduce vulnerabilitatea sistemelor energetice în timpul valurilor de căldură. În ultimii ani, producția de energie solară a contribuit semnificativ la acoperirea cererii suplimentare generate de temperaturile extreme.

Germania este unul dintre exemplele relevante, unde energia produsă de panourile fotovoltaice a acoperit o parte importantă din necesarul de consum în zilele cu temperaturi foarte ridicate. Capacitățile de stocare în baterii și hidrocentralele cu acumulare au permis, de asemenea, utilizarea energiei produse în timpul zilei și după apusul soarelui.

Provocare tot mai mare pentru Europa

Pe fondul schimbărilor climatice și al frecvenței tot mai mari a valurilor de căldură, securitatea energetică devine o preocupare majoră pentru statele europene. Investițiile în modernizarea rețelelor, extinderea capacităților de stocare și dezvoltarea energiei regenerabile sunt considerate esențiale pentru evitarea unor pene de curent extinse în viitor și pentru menținerea stabilității sistemului energetic în perioadele de consum maxim.

Stiri calde

11:45 - Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... ...
11:36 - Subiecte Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii la Matematică
11:25 - România, sub Cod galben de căldură. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă
11:17 - Ciprian Ciucu, în fața judecătorilor după decizia DNA: „Mă simt agresat”. Update
11:10 - Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor discută formarea unui guvern minoritae
11:01 - Orașul în care „aurul roșu” a devenit motorul economiei locale. Produsul ajunge în toate colțurile lumii
10:53 - PSD se reunește pentru mandatul negocierilor de guvernare. Decizii-cheie azi
10:41 - Aer tropical peste România. Urmează zile cu temperaturi extreme la final de iunie

HAI România!

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

Mirel Curea: Cred că Simion n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit

Mirel Curea: Cred că Simion n-a urmărit decât să-și sublinieze importanța. Și a reușit

Bogdan Jelea: Suntem în ultimii 36 de ani, cu certitudine, în cea mai complicată situație

Bogdan Jelea: Suntem în ultimii 36 de ani, cu certitudine, în cea mai complicată situație

Proiecte speciale