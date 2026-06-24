Europa se confruntă cu un nou episod de temperaturi extreme, iar efectele nu se resimt doar în transporturi, ci și în sectorul energiei. Creșterea accelerată a consumului de electricitate pentru răcirea locuințelor și a spațiilor comerciale ridică riscul apariției unor întreruperi de alimentare în mai multe țări europene. Meteorologii avertizează că, în această perioadă, numeroase regiuni ale continentului se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate, arată Euronews.

În zona mediteraneană sunt prognozate valori care depășesc 40 de grade Celsius, iar state precum Franța, Spania, Germania, Portugalia și Regatul Unit au emis avertizări privind efectele caniculei asupra infrastructurii și populației.

Valurile de căldură determină o utilizare intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de ventilație, ceea ce duce la creșterea semnificativă a consumului de electricitate. Specialiștii din domeniul energetic atrag atenția că, în perioadele cu temperaturi extreme, cererea poate depăși nivelurile obișnuite ale sezonului, punând presiune asupra rețelelor naționale de distribuție.

Un studiu internațional care a analizat comportamentul consumului de energie în 85 de state a evidențiat că unele țări europene înregistrează majorări spectaculoase ale cererii în cele mai călduroase luni ale anului.

Potrivit cercetării, Grecia este țara europeană unde consumul de electricitate crește cel mai mult în perioadele de caniculă, cu aproape 39% peste nivelurile normale. Urmează Muntenegru și Turcia, ambele cu majorări de peste 20%.

Printre statele cu cele mai mari creșteri ale cererii de energie se numără și Croația, Italia și Spania, unde utilizarea intensivă a sistemelor de răcire amplifică presiunea asupra infrastructurii energetice.

Atunci când consumul depășește capacitatea de producție și transport a energiei, operatorii de sistem pot întâmpina dificultăți în menținerea echilibrului rețelei. În astfel de situații, pot apărea întreruperi temporare de alimentare sau restricții de consum.

Datele analizate pentru ultimii ani arată că Ungaria a înregistrat cea mai mare durată medie anuală a penelor de curent dintre statele europene evaluate. Slovenia și Grecia completează clasamentul țărilor cu cele mai multe ore de întrerupere a alimentării electrice.

Pe de altă parte, impactul economic al acestor incidente este deosebit de ridicat în țările cu populație numeroasă. Italia și Polonia se află printre statele unde costurile asociate întreruperilor de energie sunt estimate la cele mai mari valori, afectând gospodăriile prin pierderea alimentelor refrigerate, întreruperea serviciilor digitale și imposibilitatea utilizării sistemelor de climatizare.

Experții consideră că dezvoltarea surselor regenerabile poate reduce vulnerabilitatea sistemelor energetice în timpul valurilor de căldură. În ultimii ani, producția de energie solară a contribuit semnificativ la acoperirea cererii suplimentare generate de temperaturile extreme.

Germania este unul dintre exemplele relevante, unde energia produsă de panourile fotovoltaice a acoperit o parte importantă din necesarul de consum în zilele cu temperaturi foarte ridicate. Capacitățile de stocare în baterii și hidrocentralele cu acumulare au permis, de asemenea, utilizarea energiei produse în timpul zilei și după apusul soarelui.

Pe fondul schimbărilor climatice și al frecvenței tot mai mari a valurilor de căldură, securitatea energetică devine o preocupare majoră pentru statele europene. Investițiile în modernizarea rețelelor, extinderea capacităților de stocare și dezvoltarea energiei regenerabile sunt considerate esențiale pentru evitarea unor pene de curent extinse în viitor și pentru menținerea stabilității sistemului energetic în perioadele de consum maxim.