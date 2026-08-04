Pentru mulți proprietari de animale, transportul cu avionul reprezintă una dintre cele mai dificile părți ale unei vacanțe. În prezent, majoritatea companiilor aeriene permit accesul în cabină doar al pisicilor și câinilor de talie mică, în timp ce animalele care depășesc limita de aproximativ 10 kilograme sunt transportate în cala aeronavei. Situația se schimbă însă în Italia.

Compania aeriană ITA Airways introduce serviciul „Large Pet Friendly”, care le permite câinilor cu o greutate de până la 30 de kilograme să călătorească în cabina avionului pe anumite zboruri interne.

Măsura este posibilă după ce ENAC, autoritatea italiană pentru aviație civilă, a modificat în 2025 regulile privind transportul animalelor de companie.

Noua facilitate vine însă cu o serie de reguli stricte. Deocamdată, serviciul este disponibil doar pe anumite zboruri interne operate de ITA Airways, iar rezervarea trebuie făcută cu cel puțin patru zile înainte de plecare, prin intermediul serviciului de relații cu clienții al companiei. În plus, numărul animalelor acceptate în cabină este limitat.

Potrivit companiei, pe fiecare zbor pot fi transportați cel mult doi câini de talie mare: unul cu greutatea cuprinsă între peste 10 și 15 kilograme și unul cu greutatea între peste 15 și 30 de kilograme.

Animalele nu vor putea circula liber prin cabină în timpul zborului. Acestea vor trebui să rămână într-un spațiu special amenajat, lângă proprietarii lor, respectând toate condițiile impuse pentru transportul la bord.

Totodată, disponibilitatea serviciului depinde și de tipul aeronavei, deoarece nu toate avioanele din flota companiei pot fi configurate pentru a transporta câini de talie medie în cabină.

Potrivit unui sondaj IFOP publicat în această primăvară, 64% dintre proprietarii de animale de companie intenționează să își petreacă vacanța de vară alături de acestea, iar noul serviciu ar putea reprezenta o soluție pentru cei care până acum evitau călătoriile cu avionul din cauza transportului animalelor.