Noile reguli TAROM pentru transportul câinilor și pisicilor în avion

Compania TAROM a anunțat că, începând cu 20 octombrie 2025, relaxează regulile privind transportul animalelor de companie pe zborurile externe operate cu aeronave de tip Jet. Astfel, pasagerii vor putea călători cu până la patru animale în cabină, față de două, cât era permis anterior. „Vom avea cu patru suflete mai mult la bord, iar "micuții" pasageri vor putea zbura în siguranță, alături de cei dragi”, anunță compania Tarom într-un comunicat oficial.

Decizia vine însă cu un set clar de condiții legate de starea de sănătate, greutatea și modul de transport al animalelor, aprobarea fiind acordată doar după verificarea documentelor specifice.

Compania TAROM a actualizat regulamentul privind transportul animalelor de companie în cabina de pasageri, permițând doar accesul câinilor și pisicilor care îndeplinesc toate condițiile impuse.

Pentru a fi acceptat la bord, animalul trebuie confirmat în prealabil, să dețină pașaport internațional, cip de identificare în cazul zborurilor către spațiul Schengen și să aibă toate vaccinurile valabile. Totodată, animalele trebuie să fie curate, sănătoase, să nu fie gestante și să fie transportate exclusiv în cuști rigide sau genți speciale de tip „soft bag”.

În plus, compania aeriană a anunțat că, între 20 și 31 octombrie 2025, numărul maxim de animale de companie permise în cabina pasagerilor pentru zborurile externe operate cu aeronave de tip Jet va fi majorat de la două la patru.

Chiar și în aceste condiții, greutatea totală a animalului împreună cu cușca nu trebuie să depășească 8 kilograme, iar dimensiunile containerului sunt limitate la 42 x 26 x 20 cm. Animalele trebuie să rămână în permanență în interiorul cuștilor pe durata zborului, pentru a nu deranja ceilalți pasageri.

În cazul transportului în cala aeronavei, TAROM impune reguli suplimentare pentru siguranța animalelor. Nu sunt acceptate exemplarele din rase cu trufă scurtă (brahicefalice), precum bulldogii sau mopșii, din cauza riscurilor respiratorii accentuate, și nici animalele gestante sau tranchilizate. De asemenea, compania cere ca toate animalele transportate în cală să fie sănătoase, curate și apte de călătorie, pentru a asigura condiții optime pe durata zborului.

În intervalul 20–31 octombrie, TAROM va permite urcarea a până la patru animale de companie în cabina pasagerilor, o dublare față de limita anterioară.

Totuși, operatorul aerian recomandă pasagerilor să verifice în prealabil disponibilitatea locurilor destinate animalelor de companie, întrucât acestea sunt limitate și aprobarea se acordă în ordinea solicitărilor.