Metrorex a anunțat că au apărut infiltrații în infrastructua subterană din cauza precipitațiilor

Metrorex a anunţat miercuri că, în urma ploilor abundente din ultimele ore, s-au semnalat infiltraţii şi în reţeaua subterană de transport. Circulaţia metrourilor nu este afectată, iar compania se află în alertă, pregătit să suplimenteze garniturile dacă va fi necesar.

Metrorex anunţă că, în contextul ploilor abundente din ultimele ore, au fost identificate infiltraţii în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă riscului natural al acumulărilor de apă.

„Echipele Metrorex, împreună cu partenerii contractuali, sunt mobilizate permanent pentru acţiuni rapide în toate staţiile de metrou. Prioritatea personalului este monitorizarea continuă și intervenția promptă pentru eliminarea acumulărilor de apă”, a transmis compania.

Compania precizează că prioritatea personalului este monitorizarea continuă şi intervenţia promptă pentru eliminarea acumulărilor de apă, astfel încât călătorii să beneficieze deun transport subteran sigur şi confortabil.

Compania a informat că, până în prezent, nu au fost semnalate întârzieri sau întreruperi în circulaţia trenurilor de metrou. Echipele de intervenţie acţionează cu pompe şi utilaje speciale pentru evacuarea apei, iar monitorizarea staţiilor va continnua pe tot parcursul zilei.

La rândul lor, oficialii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au precizat că traficul aerian nu este afectat, nefiind înregistrate întârzieri. În acelaşi timp, ISU Bucureşti-Ilfov desfăşoară numeroase intervenţii pentru gestionarea situației, în timp ce Capitala se află sub cod roşu de precipitaţii până la ora 15.00.

Compania Metrorex subliniază că infrastructura subterană afectată se află într-o zonă predispusă natural infiltraţiilor. Stația de metrou Eroilor a fost afectată de inundații joi, după ce apa a pătruns prin plafon, iar fotografiile și videoclipurile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Circulaţia trenurilor se desfăşoară potrivit pogramului, fără perturbări, iar Metrorex este pregătit să suplimenteze garniturile dacă fluxul de pasageri va creşte.