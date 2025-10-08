Vremea Breaking news

Codul roșu de ploi a provocat ravagii în țară. Ce se întâmplă în Capitală

Codul roșu de ploi a provocat ravagii în țară. Ce se întâmplă în CapitalăSursă foto: Captură de ecran Facebook
ISU Dobrogea a anunțat că o maşină a fost luată de viitură miercuri dimineaţă între localităţile Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu, în judeţul Constanţa, iar persoana aflată la bord s-a refugiat pe capota autoturismului, aşteptând să fie salvată. În București, compania Apa Nova a informat că, pe parcursul a 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, din cauza ploilor torenţiale, s-a înregistrat un volum de precipitaţii care depăşeşte 96% din media lunară obişnuită pentru luna octombrie.

Codul roșu de precipitații au mobilizat jandarmii și pompierii pe teren

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, apelul privind autoturismul luat de viitură a fost primit în jurul orei 6:00 dimineaţa. Ploile abundente au făcut ca nivelul apei să crească rapid pe drumul judeţean care leagă localităţile Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu. Pompierii au reuşit să salveze alte două persoane aflate pe plafonul unei maşini surprinse de ape, înainte de a continua drumul către primul apelant.

  „Echipajele Jandarmeriei au acţionat pe străzile Izvor şi Mioriţei pentru a preveni inundarea locuinţelor. În aceste momente, intervenim pe strada Moţilor, unde riscul de inundare este ridicat”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Jandarmii din Gruparea Mobilă Constanţa au fost, de asemenea, mobilizaţi pe mai multe străzi din municipiu, unde au ridicat diguri de protecţie din saci de nisip.

Blocaje şi intervenţii multiple în judeţul Constanţa

Primăria Constanţa a anunţat că echipele RAJA şi Polaris M Holding au acţionat pe teren toată noaptea pentru gestionarea efectelor ploilor torenţiale. Ca măsură preventivă, ieşirea autobuzelor pe trasee a fost suspendată temporar, pentru a nu îngreuna accesul echipelor de intervenţie.

Inundații Constanța

Sursă foto: Primăria Constanța Facebook

Autorităţile monitorizează permanent situaţia şi au pus la dispoziţia populaţiei numere de telefon pentru sesizări urgente.

Compania Apa Nova a anunțat că Bucureștiul a înregistrat o cantitate enormă de apă

Cinci judeţe şi municipiul Bucureşti sunt sub cod roşu de precipitaţii până la ora 15:00. Compania Apa Nova a raportat că, în ultimele 20 de ore, în Capitală s-a înregistrat o cantitate de apă echivalentă cu 96% din media lunii octombrie.

Debitul maxim tranzitat de sistemul de canalizare a fost comparabil cu debitul râului Prut. Aproximativ 350 de solicitări venite din partea cetăţenilor şi a instituţiilor au fost rezolvate până în primele ore ale dimineţii de 8 octombrie de către echipele de intervenţie ale companiei Apa Nova.

