Cum arată România sub Codul roșu de ploi. Ce stricăciuni a provocat ciclonul Barbara

ISU București-Ilfov a intervenit, de marți dimineață până miercuri dimineață, în 38 de situații provocate de ploile torențiale și vântul puternic care au afectat Capitala. În Sectorul 4, un copac a căzut peste o mașină aflată în mers. Mai multe case au fost inundate, iar în zona Otopeni circulația pe Drumul Național 1 a fost blocată temporar. Fenomenele meteo severe au produs pagube și în alte 30 de localități din 14 județe.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, în perioada 07 octombrie, ora 10:00 – 08 octombrie, ora 05:45, echipajele au gestionat 38 de intervenții cauzate de fenomenele meteo severe.

În București au fost raportate 25 de cazuri, printre care 18 copaci căzuți, 3 elemente de construcție desprinse și 5 acumulări de apă, iar 17 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov au fost înregistrate 13 situații de urgență, printre care 8 acumulări de apă, 3 copaci căzuți și 2 elemente de construcție deteriorate.

Reprezentanții ISU au precizat că pe strada Trestiana, din Sectorul 4 al Capitalei, un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în deplasare. Cele două persoane aflate în interior au scăpat nevătămate, fiind asistate medical la fața locului de echipajul SMURD.

Ploile abundente și vântul puternic au afectat 30 de localități din 14 județe, printre care Argeș, Prahova, Constanța, Buzău și Galați. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 12 imobile, inclusiv șapte case, trei subsoluri de bloc și două instituții publice.

Pe Drumul Național 1, în zona Otopeni, circulația a fost blocată temporar după ce un copac s-a prăbușit peste carosabil. Din cauza rafalelor de vânt, toate manevrele în porturile din județul Constanța au fost suspendate. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că forțele de intervenție rămân mobilizate pentru a gestiona orice situații de urgență.