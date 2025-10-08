Codul roșu de ploi torențiale, în vigoare. Ce nu trebuie să lipsească din casă

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat ce ar trebui să avem în casă în timpul Codului roșu de ploi torențiale, care este valabil până la ora 15.00. „În primul rând trebuie să avem apă îmbuteliată”, a spus acesta, pentru Libertatea.ro.

De marți seara, 7 octombrie, Bucureștiul și alte cinci județe se află sub cod roșu de ploi torențiale. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au avertizat că în unele zone cantitățile de apă pot ajunge până la 140 de litri pe metru pătrat.

În acest context, medicul Tudor Ciuhodaru a explicat pentru Libertatea.ro ce provizii sunt esențiale în timpul codului roșu de ploi torențiale. Potrivit acestuia, fiecare locuință ar trebui să aibă:

alimente neperisabile;

medicamente de bază;

apă îmbuteliată;

trusă de prim ajutor;

încărcătoare portabile pentru telefoane mobile.

În cazul unei pene de curent, ar trebui să aveți în casă, de asemenea, o lanternă sau o altă sursă de lumină și o baterie externă.

„Trebuie să existe o sursă de lumină, un încărcător. Este recomandat să avem o baterie externă încărcată pentru telefon. Sunt și lanterne care se reîncarcă. Ar prinde bine și un aparat de radio de la care să mai aflăm ce se întâmplă în cazul în care nu avem acces la televizor sau nu mai avem internet”, a mai spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Fenomene meteo severe sunt așteptate în jumătate din țară până miercuri, potrivit anunțului făcut de Administrația Națională de Meteorologie.

Un cod portocaliu de ploi torențiale este valabil începând cu data de 7 octombrie, ora 21.00, până pe data de 8 octombrie, ora 23.00, în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sudul Transilvaniei și Oltenia.