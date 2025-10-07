Social Breaking news

Noapte de Cod Roșu în Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert. Populația, sfătuită să evite deplasările

Comentează știrea
Noapte de Cod Roșu în Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert. Populația, sfătuită să evite deplasărileFurtună. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Locuitorii Capitalei au primit luni seară un mesaj RO-Alert care îi avertizează asupra unor ploi torențiale și abundente ce vor afecta zona Bucureștiului în următoarele ore. Avertizarea de cod roșu emisă de autorități este valabilă de luni, 7 octombrie, ora 21:00, până marți, 8 octombrie, ora 15:00.

RO-Alert în București. Locuitorii sfătuiți să evite deplasările

Bucureștenii sunt sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească și să adopte măsuri de autoprotectie pentru a evita eventualele pericole provocate de vremea severă.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO-Alert, cetățenii pot obține informații suplimentare și actualizate din aplicațiile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR. Textul avertizării a fost emis atât în limba română, cât și în engleză, pentru a se asigura că și străinii aflați în Capitală pot lua măsuri de precauție. Autoritățile reamintesc populației să consulte site-ul www.fiipregatit.ro pentru recomandări privind comportamentul adecvat în situații de urgență.

Mesaj Ro-Alert

Mesaj Ro-Alert. Sursă foto: EVZ

ISU București-Ilfov, apel la populație

În contextul codului roșu emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul București și alte cinci județe, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a transmis un set de recomandări esențiale pentru protejarea populației. Autoritățile avertizează că vremea severă, cu ploi torențiale și rafale de vânt puternic, poate pune în pericol viața și bunurile cetățenilor, motiv pentru care se recomandă limitarea deplasărilor și evitarea oricăror activități în aer liber.

Scenă cu Călin Georgescu la Poliția Buftea: „Oastea poporului” și porumbelul care n-a mai zburat
Scenă cu Călin Georgescu la Poliția Buftea: „Oastea poporului” și porumbelul care n-a mai zburat
Călin Popescu-Tăriceanu despre servilismul politicienilor români. Cum a oprit o ședință politică convocată de ambasadorul SUA
Călin Popescu-Tăriceanu despre servilismul politicienilor români. Cum a oprit o ședință politică convocată de ambasadorul SUA

Reprezentanții ISUBIF subliniază importanța adoptării unor măsuri simple, dar eficiente, precum închiderea ferestrelor, fixarea obiectelor din curți sau balcoane și curățarea rigolelor pentru a permite scurgerea apei. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească sub copaci, lângă panouri publicitare sau stâlpi de electricitate, deoarece vântul puternic poate provoca accidente grave.

În plus, autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de apele crescute

Oamenii sunt rugați să nu traverseze cursuri de apă și să evite deplasarea în apropierea malurilor, mai ales în zonele unde au fost raportate acumulări mari de precipitații. Populația este îndemnată să urmărească informările oficiale ale ANM și DSU și să apeleze numărul unic 112 doar în caz de urgență.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:08 - Pascal Nouma îl acuză de rasism pe Gigcă Hagi. Culisele scandalului din 2000
19:01 - Asociațiile care sprijină persoanele cu autism cer sancționarea lui George Simion, după folosirea unui diagnostic ca ...
18:52 - Opera Națională București, ținta unui nou fake-news. Au intervenit autoritățile
18:43 - Mihai Tufan, întreținut de Oana Marica și alte domnițe pe un vas de lux în Porto Cervo
18:34 - Noapte de Cod Roșu în Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert. Populația, sfătuită să evite deplasările
18:26 - S-a lăsat de naşul Plahotniuc. Mesajul de la Bucureşti al unui fost preşedinte al Parlamentului de la Chişinău

HAI România!

România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19

Proiecte speciale