Noapte de Cod Roșu în Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert. Populația, sfătuită să evite deplasările

Locuitorii Capitalei au primit luni seară un mesaj RO-Alert care îi avertizează asupra unor ploi torențiale și abundente ce vor afecta zona Bucureștiului în următoarele ore. Avertizarea de cod roșu emisă de autorități este valabilă de luni, 7 octombrie, ora 21:00, până marți, 8 octombrie, ora 15:00.

Bucureștenii sunt sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească și să adopte măsuri de autoprotectie pentru a evita eventualele pericole provocate de vremea severă.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO-Alert, cetățenii pot obține informații suplimentare și actualizate din aplicațiile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR. Textul avertizării a fost emis atât în limba română, cât și în engleză, pentru a se asigura că și străinii aflați în Capitală pot lua măsuri de precauție. Autoritățile reamintesc populației să consulte site-ul www.fiipregatit.ro pentru recomandări privind comportamentul adecvat în situații de urgență.

În contextul codului roșu emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul București și alte cinci județe, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a transmis un set de recomandări esențiale pentru protejarea populației. Autoritățile avertizează că vremea severă, cu ploi torențiale și rafale de vânt puternic, poate pune în pericol viața și bunurile cetățenilor, motiv pentru care se recomandă limitarea deplasărilor și evitarea oricăror activități în aer liber.

Reprezentanții ISUBIF subliniază importanța adoptării unor măsuri simple, dar eficiente, precum închiderea ferestrelor, fixarea obiectelor din curți sau balcoane și curățarea rigolelor pentru a permite scurgerea apei. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească sub copaci, lângă panouri publicitare sau stâlpi de electricitate, deoarece vântul puternic poate provoca accidente grave.

Oamenii sunt rugați să nu traverseze cursuri de apă și să evite deplasarea în apropierea malurilor, mai ales în zonele unde au fost raportate acumulări mari de precipitații. Populația este îndemnată să urmărească informările oficiale ale ANM și DSU și să apeleze numărul unic 112 doar în caz de urgență.