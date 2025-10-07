Școlile din București ar putea fi închise. Prefectul Capitalei ezită, în ciuda Codului roșu

Autoritățile din București urmează să ia o decizie privind funcționarea școlilor și grădinițelor în contextul codului roșu de ploi torențiale, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru Edupedu.ro. El a adăugat că hotărârea va fi luată împreună cu Prefectura Ilfov.

Potrivit acestuia, o hotărâre finală va fi luată până la finalul zilei.

„Referitor la închiderea școlilor, acum discutăm. Vom avea o ședință într-o oră, o oră și jumătate[în jur de 12:30 – N.Red.]. Există această idee pe masă, evident, dar nu am luat încă o decizie. Strict la nivel personal, mi-aș dori să nu facem asta, dar evident trebuie să analizăm toate datele, să ne asigurăm că toată lumea va fi în siguranță“, a spus prefectul Capitalei.

Andrei Nistor a explicat că, în prezent, autoritățile așteaptă centralizarea tuturor datelor înainte de a lua o decizie privind funcționarea școlilor și grădinițelor.

Oficialul a menționat că urmează să aibă loc o ședință pentru analizarea situației și că, pentru o hotărâre coerentă, se va coordona și cu Prefectura Ilfov, astfel încât decizia să fie comună pentru ambele județe.

Contextul avertizării meteorologice este dat de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a emis un cod roșu de ploi torențiale și abundente valabil de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00, pentru municipiul București și județul Ilfov.

Fenomenele vizate includ cantități mari de precipitații și riscuri ridicate de inundații, motiv pentru care autoritățile analizează măsurile necesare pentru siguranța elevilor și personalului din unitățile de învățământ.

„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, au anunțat meteorologii.

În urma avertizărilor ANM, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis să suspende cursurile școlare în toate unitățile de învățământ din Constanța. Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a comitetului, având în vedere riscul ridicat de inundații și condițiile meteorologice periculoase care pot afecta siguranța elevilor și a personalului școlar.