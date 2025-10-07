Codul roșu, extins la București și Ilfov. Ce se întâmplă cu școlile și grădinițele

Codul roșu de vreme rea a fost extins și pentru București și județul Ilfov, a anunțat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în direct la TV.

Vremea rea este adusă de Ciclonul Barbara, care lovește sud-estul Europei.

ANM a actualizat prognoza meteo în urmă cu câteva minute:

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15

Fenomene vizate: ploi torențiale și abundente

Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp, a anunțat ANM.

Anterior, ANM plasase județele Constanța, Călărași și Ialomița sub avertizare Cod roșu de ploi abundente, cantitățile de apă urmând să atingă 110–120 l/mp în aceste zone.

Totodată, în județul Constanța a fost emis Cod roșu de inundații, iar alte zone din țară sunt vizate de Cod portocaliu și Cod galben.

Din cauza prognozei meteo nefavorabile, autoritățile din Constanța au decis închiderea școlilor.

ANM a anunțat că în cele trei județe aflate sub Cod roșu vor cădea ploi abundente, însoțite local de descărcări electrice. Avertizarea este valabilă de marți, ora 21.00, până miercuri, ora 23.00.

În paralel, o avertizare Cod portocaliu vizează județele Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

În aceste regiuni sunt așteptate cantități de apă între 60 și 90 l/mp, iar izolat pot depăși 100 l/mp.

Tot în intervalul menționat, este valabilă și o avertizare Cod galben pentru centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se vor acumula 25–50 l/mp. Vântul va sufla cu 50–70 km/h în sud-est, iar la peste 1700 m altitudine vor fi ninsori viscolite și un strat nou de zăpadă de până la 30 cm.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat, la Digi24, că fiecare comitet județean pentru situații de urgență va decide dacă va închide sau nu grădinițele și școlile.

Astfel, în București, Ilfov și celelalte județe aflate sub avertizare Cod roșu, vor avea loc ședințe ale comitetelor pentru situații de urgență, în care se va lua decizia cu privire la funcționarea unităților de învățământ.

Raed Arafat a mai spus că și firmele, acolo unde este posibil, ar putea să-și lase angajații să lucreze de acasă, iar ceilalți, ale căror locuri de muncă necesită prezența fizică, trebuie să fie atenți în timp ce se află în exterior.