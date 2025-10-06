Social

Vreme extremă în România. Recomandări de la IGSU: Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare

Vreme extremă în România. Recomandări de la IGSU: Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare
Din cuprinsul articolului

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, o mare parte din țară va fi afectată de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, anunță meteorologii.

Vreme severă în aproape toată țara

Potrivit ANM, precipitațiile vor fi abundente în majoritatea regiunilor, iar la munte vântul va sufla cu putere, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Temperaturile vor scădea accentuat, aducând un val de frig timpuriu pentru începutul lunii octombrie.

În acest context, IGSU îi sfătuiește pe cetățeni să manifeste prudență și să evite activitățile în aer liber, întrucât lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea.

Recomandările IGSU pentru siguranța populației

IGSU

Sursa foto: IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra unor măsuri simple, dar esențiale pentru prevenirea accidentelor:

-Închideți ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior – ghivece, scaune, bannere – sunt bine fixate, pentru a nu fi luate de vânt.

-Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi doborâte de rafale puternice.

-Curățați șanțurile și rigolele, pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații.

-În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

Atenție și la animale în caz de inundații

IGSU a mai transmis că fenomenele meteo extreme pun în pericol nu doar oamenii, ci și animalele domestice. Pentru a le proteja viața, autoritățile recomandă:

-Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare.

-Identificarea din timp a unor zone mai înalte unde animalele de fermă pot fi mutate temporar.

-Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie – cu hrană, apă, medicamente și acte de identificare.

-În situațiile în care evacuarea nu este posibilă, eliberarea animalelor rămâne singura lor șansă la viață, avertizează IGSU.

Contacte utile

Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic 112.

De asemenea, populația este îndemnată să consulte platforma fiipregatit.ro sau aplicația mobilă DSU, unde se găsesc informații utile despre cum trebuie acționat înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență.

