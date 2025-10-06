Vremea

Vreme foarte rea în următoarele zile. Revin ninsorile și ploile abundente

Vreme foarte rea în următoarele zile. Revin ninsorile și ploile abundente
România va fi traversată de un val de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi abundente, intensificări ale vântului și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rece, are va fi valabilă de duminică până joi, 9 octombrie, ora 10:00.

Ploi abundente și vreme rece

Meteorologii avertizează că aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest către toate regiunile țării, începând din noaptea de duminică spre luni.

Cantitățile de apă vor fi considerabile, ajungând la 25–50 de litri pe metru pătrat, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, acestea pot depăși local 70–100 de litri pe metru pătrat. Cele mai intense precipitații sunt așteptate de luni seară până miercuri dimineață.

Mercurul va urca în termometre până la 18 grade Celsius

Temperaturile vor scădea semnificativ, iar vremea va deveni rece în majoritatea regiunilor. Maximele nu vor depăși 18 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 3 și 12 grade.

În zonele montane înalte, mai ales în Carpații Meridionali, la peste 1700 de metri altitudine, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Marți, 7 octombrie, sunt așteptate ninsori viscolite, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Vremea în țară. Vânt puternic în sud și est

Vântul se va intensifica temporar în sudul și estul țării, dar și la munte. Rafalele vor atinge viteze de 45–55 km/h, iar în Muntenia, Dobrogea, centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, vor depăși 60–70 km/h.

Până la începutul lunii noiembrie, vremea se va menține, în general, în limitele normale pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Doar în unele regiuni ale țării sunt posibile ușoare scăderi de temperatură în următoarele două săptămâni.

Intervalul 6–13 octombrie

În prima parte a intervalului, regimul termic va fi apropiat de valorile specifice lunii octombrie. Totuși, în vestul României, temperaturile vor fi ușor mai scăzute față de media multianuală.

Cantitățile de precipitații se vor menține reduse. În sud-vestul țării, ploile vor apărea doar izolat, fără a produce efecte semnificative asupra vremii generale.

