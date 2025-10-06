Vreme mohorâtă la început de săptămână în Republica Moldova, sunt anunțate precipitații

Vremea se schimbă, azi, la început de săptămână, în Republica Moldova, comparativ cu ziua precedentă. Cerul va fi acoperit de nori în toată țara, pe tot parcursul zilei, sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie în mai multe regiuni, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele zilei vor varia între 11 și 17 grade Celsius, în timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 10 grade Celsius.

Va ploua în nord și nord-est, abundent, răzvleț în celelalte zone ale Republicii Moldova. Vântul va avea intensificări pe alocuri. Se vor înregistra câte 11 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 14 grade la Chișinău și câte 17 grade Celsius la Ștefan-Vodă și la Cahul. Mâine, ploile însemnate cantitativ se vor extinde în toate zonele. Maximele vor fi de 11 - 14 grade.

În România, astăzi, vremea se va menține rece pentru această perioadă a anului. Excepție va face sud-estul extrem, acolo unde valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei.

Cerul va fi noros şi va ploua pe arii extinse, cu excepţia regiunilor vestice şi nord-vestice, unde înnorãrile vor fi temporare şi ploile pe suprafeţe mici. Va ploua mai intens noaptea, în estul Munteniei şi în Dobrogea, unde pe alocuri se vor acumula în general 15…25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1900 m, vor fi şi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi de ninsoare, conform celor de la ANM.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări noaptea, în Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 21 de grade Celsius, mai ridicate în Dobrogea spre 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 4 şi 14 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţă.